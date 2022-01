Cronaca



Chiara Carmignani: "Io sto benissimo, la mail dalla scuola è frutto di una violazione della posta elettronica"

venerdì, 28 gennaio 2022, 19:51

di aldo grandi

Abbiamo, infine, risolto il mistero della mail piombata in redazione con cui Chiara Carmignani, mittente e appartenente alla scuola Santa Dorotea di via dei Fossi, chiedeva aiuto per la malattia che l'aveva colpita. Ebbene, era tutto falso e frutto di una violazione ad opera di truffatori del casellario di posta elettronica dell'istituto e anche della stessa Carmignani.

"Sto bene - spiega al telefono dopo averci contattato - Sono rimasta basita quando ho letto il vostro articolo. Vorrei tranquillizzare tutti, io sto benone e non ho alcuna malattia. Purtroppo posso desumere che siano stati violati i nostri indirizzi di posta elettronica, mio e della scuola, e qualcuno, con fine truffaldino, abbia cercato di approfittarne inventandosi una storia strappalacrime. Io presenterò regolare denuncia alla polizia postale affinché trovino l'autore di questa vergognosa appropriazione".