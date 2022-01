Cronaca



Consegnati regali al Villaggio del Fanciullo

lunedì, 3 gennaio 2022, 08:58

In occasione del Santo Natale, il gruppo di Lucca della Delegazione gran priorale di Pisa ha consegnato i regali ai bambini del Villaggio del Fanciullo, comunità di accoglienza per i più giovani promossa dalla diocesi. Guidati dal delegato Giacomo Berutto, il referente caritativo locale contessa Emilia Cenami e i membri Renato Amodeo e Nunzio Pellegrino hanno colmato di gioia il Natale degli ospiti con graditissimi doni, mossi dall’intento di restituire l’affetto e la sorpresa delle Feste anche a chi ha meno.



“Siamo lieti che la sinergia creata da tempo con la Fondazione Villaggio del Fanciullo presieduta dal dottor Alessandro Melosi prosegua e si rafforzi, anche grazie alla collaborazione di Rugiada Salom, importante amica della Delegazione – afferma il delegato –: il nostro scopo è che sia davvero per tutti un Natale di felicità”.