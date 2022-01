Cronaca



Denunciato un 53enne per tentato furto in abitazione

mercoledì, 5 gennaio 2022, 10:49

Denunciato a piede libero un italiano di 53 anni per tentato furto in abitazione.



Mancava poco alle 14 di ieri quando un poliziotto della questura di Lucca ha notato una persona con atteggiamenti sospetti in via delle Pierone a Lucca. Senza perderlo di vista, ha chiesto ausilio alla agli operatori delle volanti e, in attesa del loro arrivo, lo ha visto scavalcare una finestra di alcune villette in costruzione per poi uscirne, dopo alcuni minuti.



All'arrivo della volante l'uomo, L.L., pluripregiudicato per reati predatori, ha tentato la fuga nei campi. Inseguito e raggiunto dagli operatori della volante, dopo alcune centinaia di metri è stato bloccato e trovato in possesso di materiale da cantiere. Gli oggetti sono stati restituiti al proprietario che ha formalizzato la denuncia.