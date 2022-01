Cronaca



Fashion in Flair, aperte le iscrizioni

sabato, 29 gennaio 2022, 12:56

Da venerdì 29 aprile a domenica 1 maggio, Villa Bottini a Lucca, ospiterà la prima edizione di primavera di Fashion in Flair.

Due gli appuntamenti in calendario per il 2022: il primo ad aprile-maggio ed il secondo in autunno, come di consueto ad ottobre, da venerdì 7 a domenica 9, a Villa Bottini.

Grazie alla collaborazione ed al patrocinio del comune di Lucca, la mostra mercato dedicata all'artigianato d'eccellenza, con oltre 90 selezionati espositori provenienti da tutta Italia, si afferma tra gli eventi più attesi del calendario lucchese 2022.

Novità assoluta l'edizione di Maggio: tre giorni di shopping tra creatività e capacità manuali degli artigiani italiani, ma anche

un'occasione per trascorrere un po' di tempo all'aria aperta

e per scoprire gli angoli più nascosti del meraviglioso Giardino di Villa Bottini, nella sua piena fioritura.

Artigianato, abiti e accessori moda, gioielli e bijoux, tessuti e arredo per la casa, cosmetici e fragranze, arte e prelibatezze del gusto: questi i protagonisti della kermesse lucchese.

Per gli artigiani interessati a partecipare:

email: espositori@fashioninflair.com / cell. +39 333 1540263

Villa Bottini: Via Elisa, 9 - 55100 Lucca

INGRESSO LIBERO

Informazioni: www.fashioninflair.com