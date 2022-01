Festa di "San Francesco di Sales", patrono dei giornalisti. Il vescovo Paolo Giulietti alla stampa lucchese: "Siate lo specchio della notizia"

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 28 gennaio 2022, 14:28

Si è svolto stamani, venerdì 28 gennaio nel Salone dell’Arcivescovato, il tradizionale incontro del vescovo Paolo Giulietti con i giornalisti. Un appuntamento diocesano che si colloca da sempre a fine gennaio, in occasione della vicina festa di San Francesco di Sales, patrono degli operatori dell’informazione

venerdì, 28 gennaio 2022, 14:18

Lucca sempre più accessibile: ripartirà proprio dal centro storico della città la nuova tranche di mappature del territorio condotta da Luccasenzabarriere

venerdì, 28 gennaio 2022, 13:37

La Task Force Lupo della Regione Toscana ha informato con una nota ufficiale le autorità locali della presenza di una coppia di lupi lungo il corso del Serchio a Monte San Quirico

venerdì, 28 gennaio 2022, 11:37

Oltre 70 persone si sono radunate questa mattina sotto la procura di Lucca, in occasione del "Procura Day" nazionale, per presentare una denuncia contro il governo e contro il premier Mario Draghi. Foto e video

venerdì, 28 gennaio 2022, 10:42

La nostra redazione ha ricevuto una singolare mail - e altre di seguito - da un nominativo, Chiara Carmignani della segreteria della scuola Santa Dorotea con cvui si annuncia una tremenda malattia e si chiede aiuto.

giovedì, 27 gennaio 2022, 19:19

Apposta una pietra d'inciampo in via Guidiccioni a San Concordio per ricordare Ilario Simoni, il pilota scomparso nel luglio 2020 e internato in un campo di concentramento insieme al fratello Elia dal quale riuscirono a fuggire (era stato arrestato a Fagnano il 20 agosto 1944)