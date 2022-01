Cronaca



Furto all'Esselunga: arrestati italiana e marocchino senza fissa dimora

martedì, 25 gennaio 2022, 13:28

Le volanti della questura di Lucca hanno tratto in arresto nella serata di ieri (24 gennaio) due cittadini senza fissa dimora per furto aggravato in concorso presso il supermercato Esselunga di viale San Concordio. Si tratta di una donna italiana di 39 anni e un cittadino marocchino di 35. Dopo aver prelevato merce per oltre 500 euro hanno cercato di oltrepassare le casse senza pagare accodandosi ad un cliente che aveva pagato alle casse automatiche. Parte della merce è stata danneggiata. Arrestati in flagranza di reato, in queste ore si sta tenendo la direttissima.