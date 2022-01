Cronaca



Furto all'Esselunga, fermati due georgiani e preso il terzo dopo la fuga

sabato, 22 gennaio 2022, 10:48

Ieri sera, a Lucca, il personale della sezione radiomobile della compagnia dei carabinieri, stazione di Nozzano, e della squadra volanti della questura di Lucca, ha proceduto all’arresto di tre cittadini georgiani per il reato di furto aggravato in concorso.



Alle 19 circa, il personale dell’Arma è intervenuto su disposizione della centrale operativa presso il supermercato Esselunga di Via Carlo del Prete, in quanto l’addetto alla sicurezza e il direttore dell’esercizio avevano fermato due uomini dopo aver superato le casse, che all’interno del supermercato avevano tenuto un atteggiamento sospetto dando l’impressione di aver occultato alcuni prodotti in vendita su di loro, mentre un terzo complice era riuscito a dileguarsi.



Sul posto i militari hanno proceduto all’identificazione ed alla perquisizione dei due soggetti, che sono stati ritrovati in possesso di cosmetici e articoli vari per un valore di 875 euro.



Durante l’accompagnamento dei fermati presso la caserma del Cortile degli Svizzeri, i militari hanno segnalato la fuga del terzo complice ad una volante della polizia impegnata nei pressi in alcuni controlli. Gli agenti, quindi, si sono posti alla ricerca del fuggitivo, che è stato rintracciato e fermato poco dopo sempre nei pressi del supermercato, mentre era all'interno di una Honda Civic.



La successiva perquisizione del veicolo ha consentito poi di rivenire all’interno della macchina un notevole quantitativo di cosmetici, alcolici e prodotti per l’igiene, in parte riconosciuta come provento del predetto furto e la rimanente ritenuta verosimilmente provento di analoghi furti ad altri esercizi commerciali, per i quali gli uomini delle forze dell’ordine stanno facendo ulteriori accertamenti.



Gli arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza del comando provinciale dei carabinieri e della questura in attesa dell’udienza di convalida prevista per questa mattina.