Garfagnana in lutto per la scomparsa di Agostino Regoli

domenica, 30 gennaio 2022, 23:07

di aldo grandi

Lo conoscevamo da una vita, almeno da quando, a inizio anni Novanta, salivamo su al Casone di Profecchia, 1400 metri circa sul livello del mare, per lanciarci, è proprio il caso di dire, sulle piste innevate della località storica e cara a tutti lucchesi, ma non solo. Ce lo ricordiamo sempre, anche negli ultimi tempi, seduto nella poltrona di fronte al camino nella sala che dalla hall conduce al locale ristoro. Lucido nella memoria, ricordava i suoi trascorsi e il tempo che era passato mentre più fatica faceva a concentrarsi sulle persone che non sempre riconosceva.

Agostino Regoli era il capostipite della famiglia Regoli, un famiglia che ha disegnato lo sviluppo del turismo in alta Garfagnana, con la gestione, ormai secolare, di quella che un tempo era una locanda di passaggio e rimessaggio cavalli e che, adesso, è diventata una stazione sciistica dove, neve a parte, si mangia e si sta molto bene. Non è un caso che dalla costa arrivino centinaia di turisti labronici in cerca di fresco e delle prelibatezze di montagna.

Agostino Regoli era nato il 28 ottobre 1931 ed è morto all'età di 90 anni compiuti il 18 gennaio 2022. Noi lo abbiamo saputo soltanto oggi e oggi gli vogliamo tributare il saluto che si merita. Uomo riservato, di poche parole, di molte braccia, ormai da tempo girovagava per la struttura mentre i figli e i nipoti si davano da fare insieme agli addetti ai lavori. Giuseppe Regoli, amico e figura mitica della montagna garfagnina, ha sempre avuto per il genitore un affetto e uno sguardo colmo di attenzione. C'è calore umano a queste latitudini per chi non lo sapesse o non lo avesse ancora provato.

Agostino Regoli apparteneva ad una generazione che aveva visto gli orrori della guerra e che quando essa cominciò aveva appena nove anni e 14 quando finì. Il Casone era stato edificato nel 1845, per volere di Francesco duca di Modena e di Reggio, figlio di Ferdinando Arciduca d'Austria e di Beatrice Ricciardi 'Este. L'edificio aveva lo scopo di ospitare gli addetti alla costruzione della strada del Passo delle Radici e congiungere il Ducato di Modena al Granducato di Toscana.

Con l'Unità d'Italia, l'edificio divenne proprietà del comune di Castiglione Garfagnana, che per motivi economici ne cedette parte alla ditta Pighini di Cerageto. Nel corso degli anni il casone ha subito delle modifiche ai vari impieghi, divenne caserma dei soldati del duca, ospitò i terremotati del 1919, successivamente fu trasformato in locanda.

Nell'ultimo conflitto bellico del 1943-1945 fu oggetto di saccheggi, infine, nel dopoguerra, le sorelle Bechelli con l'aiuto dei propri familiari ricostruirono e rimodernarono lo stabile cercando di conservarne inalterate le caratteristiche architettoniche che rendono l'edificio tuttora ospitale. Agostino Regoli ha portato avanti una tradizione.

Alla famiglia Regoli le condoglianze di tutta la redazione delle Gazzette.