Giornata della memoria nel segno di Aldo Mei

giovedì, 27 gennaio 2022, 13:36

di chiara grassini

"Il 27 gennaio 1945 i soldati russi entrano nel campo di concentramento di Auschwitz dove vedono una distesa immensa di baracche e fabbriche semidistrutte e poche ombre di persone. Coloro che potevano camminare erano state portate via dai tedeschi, costrette a marciare all'interno della Germania". Queste le parole di introduzione del professor Emanuele Pesi che, in occasione della commemorazione della Giornata della Memoria, ha spiegato agli studenti delle quarte del Civitali, Machiavelli e Paladini, che cosa è stata la Shoah ovvero la "totale distruzione di un popolo e di una cultura".



La commemorazione è avvenuta davanti al cippo di don Aldo Mei nelle vicinanze di porta Elisa. Il momumento rappresenta il luogo in cui il parroco di Fiano ( comune di Pescaglia) venne ucciso dai tedeschi. Il prete spiega i motivi della sua morte contenuti in una lettera:" Muoio per aver salvato la vita al giovane ebreo Adolfo Cremisi il 4 agosto 1944". Mei, come ha sottolineato il professor Pesi, si è sacrificato per il valore della dignità umana e già pensava al futuro, a una società in cui porre al centro dell'attenzione il rispetto dell'uomo sul piano morale. Un atteggiamento opposto alll'orrore e alle barbarie che si stavano consumando nei campi di concentramento. Nel 1938 entrano in vigore le leggi razziali in Italia. Nelle scuole si creano divisioni tra i bambini italiani di religione ebraica e italiani aumentando così sempre più divisioni e muri. Da qui deriva l'educazione alla paura, ne consegue la discriminazione dei diritti fino ad arrivare ai divieti e alle persecuzioni.Come scriveva Primo Levi "è accaduto e può accadere". Si riferiva al momento in cui "il popolo tedesco si lascia sedurre da parole di odio e dalla paura dell'altro".



La dirigente scolastica Emiliana Pucci è intervenuta dopo l'introduzioe storica leggendo una lettera che un capo d'istituto americano sopravvissuto alla Shoah ha inviato ai propri dirigenti. Nel corso della mattinata i rappresentanti d'istituto Giada Martinucci (Paladini), Bianca Lattanzi ( Machiavelli), Manuel Dianda (Civitali) e Lorenzo Rovai (Paladini) hanno letto alcuni brevi testi selezionati dai docenti della commissione. Tar essi ricordiamo "Shema" di Primo Levi, un estretto tratto dal "Diario di Anna Frank", "Primo passo" di Martin Moeller e "Ogni caso" della poetessa polacca Wislawa Szymborska.