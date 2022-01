Cronaca



Giorno della memoria: le iniziative in Lucchesia

venerdì, 21 gennaio 2022, 12:41

Come ogni anno la Provincia di Lucca, l'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea in provincia di Lucca (Isrec), la Scuola per la Pace e molti Comuni del territorio hanno elaborato, coordinato e promosso un articolato programma di iniziative per celebrare il Giorno della Memoria, ricorrenza internazionale celebrata il 27 gennaio di ogni anno come giornata per commemorare le vittime dell'Olocausto e, com'è ormai consuetudine, con una serie di appuntamenti spalmati negli ultimi giorni di gennaio e nella prima settimana di febbraio.

Un programma particolare anche quello di quest'anno, che ha dovuto tener conto delle restrizioni legate ai provvedimenti anti-Covid, alle norme anticontagio e a limiti di accesso in luoghi pubblici. Alcune delle iniziative, infatti, sono promosse su piattaforme on line.

Il programma:

PROVINCIA DI LUCCA - COMUNE DI LUCCA

Fino all'11 febbraio - Lucca, Palazzo Ducale - Sala Mario Tobino.

Mostra "Anna Frank, una storia attuale" a cura della Anne Frank House. Fotografie e citazioni del diario di Anne raccontano la condizione di una famiglia ebrea nel periodo nazista. Orari: da lunedì a venerdì 9.00-13.00; martedì e giovedì anche 15.00-18.00; sabato 29 e domenica 30 gennaio orario: 15.00-18.00.

27 gennaio ore 21.00 - Lucca, Auditorium Suffragio - P.zza del Suffragio.

Concerto spettacolo "La favola di Natale" di Giovannino Guareschi. Un sogno di libertà che l'IMI Giovannino Guareschi, dedicò ai suoi bambini.

Per prenotazioni: www.boccherini.it . Promosso da Istituto Musicale "Boccherini" e ISREC Lucca.

27 gennaio - Istituti Superiori

Dono di una targa a 14 istituti superiori del territorio, con la dicitura "Questo istituto ripudia il razzismo e il fascismo". Iniziativa promossa dalla sezione di Lucca dell'Anpi.

28 gennaio ore 17.00 - Lucca, Palazzo Ducale - sala Tobino.

Presentazione del libro "Nel cantiere della memoria. Fascismo, Resistenza, Shoah, Foibe" (Viella, 2020) di Filippo Focardi. Dialogano con l'autore Gianluca Fulvetti, Univ. di Pisa, Chiara Nencioni e Jonathan Pieri, Isrec Lucca.

7 e 11 febbraio ore 9.00 - Viareggio e Seravezza, Istituto "Marconi".

Presentazione del libro "Questa guerra tanto rovinosa per tutto il mondo", visita virtuale del Museo Vite di IMI di Roma con Rosina Zucco. Alle classi verrà distribuito in omaggio il libro. Promosso da ANRP - Sezione di Lucca

Info: Provincia di Lucca - 0583/417481 - scuolapace@provincia.lucca.it

_______________________________________________________________________________

COMUNE DI LUCCA

21 gennaio ore 21.00 - Ponte a Moriano, Teatro Nieri.

Spettacolo teatrale "Ritrovare Anna" dedicato ai ragazzi e alle ragazze di S.Anna di Stazzema. Drammaturgia e Regia Miriam Iacopi.

Info: emiche43@gmail.com, 3888338259. A cura dell'Associazione teatrale Guarnieri.

26 gennaio ore 10.00 - incontro online

Campionesse ebree osteggiate dal nazismo tra pregiudizi, stereotipi e utilizzo dello sport come strumento politico. Promosso da ATLV e Centro Libertas Lucca.

27 gennaio ore 10.00 - incontro online dalla Casa della Memoria

In collaborazione con la Consulta Studenti, Lab. Liberamente Vallisneri, ANPI Lucca, ISREC.

27 gennaio ore 14.30 - San Concordio, Via Guidiccioni

Apposizione Pietra d'Inciampo dedicata ad Ilario Simoni.

27 gennaio ore 16.00 - diretta streaming pagina Facebook Casa della Memoria

Giorni e memorie. Riflessioni sul 27 gennaio intervengono gli storici Mirco Carrattieri, Gianluca Fulvetti e l'antropologa Caterina Di Pasquale. Evento in collaborazione con Liberation Route Italia.

27 gennaio ore 17.30 - Canale YouTube Comune di Lucca

Giornata della Memoria - Consiglio Comunale straordinario con concessione della cittadinanza onoraria a Liliana Segre

28 gennaio ore 11.00 - incontro online dalla Casa della Memoria

Memoriale di Ernesto Guidi a cura di Alda Fratello, Gianluca Fulvetti.

Data da stabilire - Nozzano Castello

Apposizione pietra d'inciampo sul luogo dove sorgeva il centro di detenzione.

________________________________________________________________________________

COMUNE DI ALTOPASCIO

24-31 gennaio - Altopascio, sala Granai - Piazza Ospitalieri

Mostra "Nel vento e nel ricordo", storie di bambini ebrei della Shoah in provincia di Lucca a cura di Silvia Angelini, Luciano Luciani ed Emmanuel Pesi.

Info: Comune di Altopascio - 0583/216455 - informa@comune.altopascio.lu.it

________________________________________________________________________________

COMUNE DI BAGNI DI LUCCA

23 gennaio ore 11.00 - Parco della Pace di Fornoli.

Commemorazione al monumento dedicato a Liliana Urbach, a seguire raccoglimento all'ex Grande Albergo "Le Terme" a Bagni Caldi.

In collaborazione con ANPI Bagni di Lucca e ISREC Lucca.

Info: Comune di Bagni di Lucca - 0583/809940 - cultura@comunebagnidilucca.it

______________________________________________________________________________

COMUNE DI BARGA

3-13 febbraio - Barga, Museo Le Stanze della Memoria

Mostra "Nel vento e nel ricordo" storie di bambini ebrei della Shoah in provincia di Lucca a cura di Silvia Angelini, Luciano Luciani ed Emmanuel Pesi .

Info: Comune Barga - 0584/724791 - cultura@comunedibarga.it

________________________________________________________________________________

COMUNE DI BORGO A MOZZANO

27 gennaio ore 11.00 - Borgo a Mozzano (Socciglia).

Commemorazione al Cippo della memoria a ricordo del campo di concentramento tedesco del 1943-1944. Deposizione corona e alzabandiera.

27 gennaio ore 9.00 - Borgo a Mozzano, scuole secondarie.

Proiezione docufilm 80 anni dopo sulla storia degli IMI Davide Massei di Piaggione e Dante Unti di Porcari deportati nei campi di prigionia tedeschi.

27 gennaio ore 11.00-16.00 - Borgo a Mozzano

Museo a porte aperte visite ai bunker della Linea Gotica e del Museo della Memoria.

Per prenotazioni 3204403801.

Info: Comune Borgo a Mozzano - 0583/82041 - posta@comune.borgoamozzano.lucca.it

________________________________________________________________________________

COMUNE DI CAPANNORI

25 gennaio ore 9.00 Liceo Majorana, ore 21.00 Polo Culturale Artemisia.

Storia LGBTQ+: una storia di tutt*, fra passato memoria e presente intervengono Maya De Leo, Univ. di Torino, Maria Savigni, Associazione Luccaut.

24 gennaio e 26 gennaio - incontro online con scuole medie del territorio

Letture di Primo Levi, tratte da Se questo è un uomo .

26 gennaio - Capannori, Palazzo Municipale

Discorso del Presidente del Parlamento Europeo e di Liliana Segre del 29.1.2020.

27 gennaio ore 9.00 Liceo Majorana, ore 21.00 Polo Culturale Artemisia

Spettacolo teatrale La Tregua a cura di Marco Brinzi.

27 gennaio - Capannori, ex campo Colle di Compito

Cammino della memoria delle ragazze e dei ragazzi del Liceo Majorana. In collab. con LuccAut, ISREC, ANPI Capannori, Liceo Scientifico Majorana.

Info: Comune di Capannori - 0583 / 936427 - artemisia@comune.capannori.lu.it

________________________________________________________________________________

COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

27 gennaio ore 9.30 - Castelnuovo di Garfagnana, Scuola secondaria di Primo Grado

Il Comune e le scuole di Castelnuovo di Garfagnana ricordano gli alunni vittime dell'internamento ebraico a Castelnuovo dal 1941 al 1943.

dal 27 gennaio - Castelnuovo di Garfagnana

Esposizione in tutti gli esercizi del capoluogo di due manifesti celebrativi della giornata della memoria In collaborazione con Ass. "Compriamo a Castelnuovo".

28 gennaio ore 11.15 - Incontro online

L'internamento ebraico a Castelnuovo di Garfagnana intervengono Liliana Picciotto, Oscar Guidi, Silvia Q. Angelini.

Info: Comune Castel. - 0583 6448315 - cultura@comune.castelnuovodigarfagnana.lu.it

________________________________________________________________________________

COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA

Marzo (data da stabilire) - San Pellegrino in Alpe

Apposizione Targa della Memoria.

Info: Comune Castiglione di Garfagnana - protocollo@comune.castiglionedigarfagnana.lu.it

________________________________________________________________________________

COMUNE DI MINUCCIANO

15-30 marzo - Gorfigliano, C.I.A.F. "Pietro Ferri" (ex Sala Cinema Pancetti)

Mostra Anna Frank, una storia attuale a cura della Anne Frank House

Info: Comune di Minucciano - 0583 610391 - protocollo@comunediminucciano.it

________________________________________________________________________________

COMUNE DI VILLA BASILICA

27 gennaio ore 10.00 - Villa Basilica

Il Giorno della Memoria, proiezioni di filmati e dibattito.

Info: Comune di Villa Basilica - 0571/461627 - sindaco@comune.villabasilica.lu.gov.it