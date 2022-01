Cronaca



Giorno della Memoria: una pietra d'inciampo per Ilario Simoni

giovedì, 27 gennaio 2022, 19:19

di chiara grassini

Apposta una pietra d'inciampo in via Guidiccioni a San Concordio per ricordare Ilario Simoni, il pilota scomparso nel luglio 2020 e internato in un campo di concentramento insieme al fratello Elia dal quale riuscirono a fuggire (era stato arrestato a Fagnano il 20 agosto 1944).

La targa è stata posta davanti alla casa dell'ex aviere in occasione della Giornata della Memoria. Erano presenti il questore Alessandra Faranda Cordella, il prefetto Francesco Esposito (gli ha conferito la medaglia d'onore il 27 gennaio 2020), il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini e l'assessore alla continuità della memoria storica Ilaria Vietina e la figlia di Ilario Simoni.

"Durante la prigionia ha scritto un piccolo diario che ha lasciato come ricordo ai figli e ai nipoti dove ha raccontato il suo viaggio insieme a suo fratello Elia - ha affermato Ilaria Simoni commossa -. Non si è soffermato molto sugli orrori e non amava parlare di quanto ha dovuto subire. E' sempre stato un uomo sereno ed è riuscito a rimuovere questo suo percorso di vita. Spero che tutto ciò serva come testimonianza ai giovani e alle generazioni future affinché non si ripeta più".