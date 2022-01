Cronaca



Gli agenti entrano in un ristorante per i controlli anti-Covid, due clienti in regola protestano e bucano le gomme dell'auto: denunciati

mercoledì, 12 gennaio 2022, 12:41

La polizia ha eseguito perquisizioni locali e personali disposte dalla Procura della Repubblica di Pistoia nei confronti di due cittadini italiani, un uomo e una donna, accusati di violenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale, interruzione di servizio, danneggiamento aggravato e porto vietato di coltello.

In particolare, in occasione di un controllo effettuato a dicembre presso un ristorante cittadino, i due avventori, una coppia di ultracinquantenni, pur essendo in regola con le prescrizioni Covid, hanno inveito contro gli operatori di polizia usando violenza, minaccia e interrompendo il servizio che stavano facendo.

Non bastando, al termine del controllo, nell’allontanarsi, hanno sabotato l’autovettura in dotazione ai poliziotti, forando le gomme con un coltello di cui peraltro è vietato il porto. Solo il caso e le capacità del poliziotto alla guida, hanno evitato che gli agenti, nel riprendere il mezzo manomesso, non incappassero in un incidente stradale.

A seguito di tale episodio l’autorità giudiziaria, informata, ha disposto le perquisizioni presso le abitazioni degli indagati, eseguite dalla Squadra di Polizia Amministrativa della Divisione PASI, in collaborazione con la squadra mobile, la Digos e personale del gabinetto di polizia scientifica, che hanno consentito di acquisire elementi utili ai fini delle indagini.

La donna è stata indagata in stato di libertà per i reati di violenza minaccia oltraggio a Pubblico Ufficiale, interruzione di servizio, mentre entrambi sono indagati in concorso per danneggiamento aggravato e porto vietato di oggetto atto ad offendere.