Cronaca



I residenti di via Vecchi Pardini protestano: "Manca l'asfalto e l'illuminazione"

mercoledì, 26 gennaio 2022, 18:58

di chiara grassini

Una strada sterrata, piena di buche e dissestata conduce ai condomini di via Vecchia Pardini 536 di Sant'Anna dove vivono una ventina di famiglia tra cui persone con disabilità. La Gazzetta di Lucca è andata a documentare le problematiche della zona e lo ha fatto insieme a due residenti del posto: Maria Antonietta e Aldo. Quest'ultimo ha illustrato nel dettaglio i disagi che ne derivano riportando attraverso esempi concreti, una serie di espisodi accaduti in quel tratto di strada.

Uno dei problemi più risentiti è la mancanza di illuminazione e proprio per questo motivo due persone sono cadute: una di sera e l'altra in bicicletta. Le buche che si notano lungo il percorso rendono ancora più difficoltoso lo spostamento con le sedie a rotelle, come testimonia Lorenzo.

"Per me è difficile muovermi perché non posso camminare e la strada è impraticabile e molto difficile - ha affermato mentre mostrava la prova concreta di quanto detto in auto". Le macchine che passano dalla via raggiungono le abitazioni "a zig-zag" per scansare le buche presenti ed evitare di bucare le gomme. Quello che chiedono gli abitanti del posto è sistemare e asfaltare la strada. Durante l'estate chi cammina a piedi o si sposta con la sedia a rotelle gli arriva la polvere addosso perché vi transitano le auto.

"Siamo stati in comune diverse volte a segnalare la problematica ma non abbiamo ricevuto nessuna risposta - ha spiegato il signor Aldo che vive qui da dieci anni e che ha evidenziato ulteriori problematiche relative a via Vecchi Pardini".

L'ambulanza non riesce a trovare il numero civico esatto, si perde o prosegue per altre vie nelle vicinanze. Accade che i residenti escono dalle proprie abitazioni per indicare ai mezzi di soccorso il luogo preciso.

"Questo è l'unico condominio che non ha la strada d'accesso. Da dove dobbiamo passare se all'amministrazione risulta inesistente? - conclude Aldo che spera il primo possibile nell'asfaltatura ( in questo stato da 21 anni)".