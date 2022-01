Il maestro Gaetano Giani Luporini ricoverato per Covid al San Luca

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 20 gennaio 2022, 08:32

Gli indagati arrivavano a presentarsi telefonicamente anche come agenti della nota Enciclopedia Treccani, per promuovere in maniera subdola ai malcapitati, con la scusa di rivalutare le opere d’arte già in loro possesso, la vendita di quadri, enciclopedie e altri prodotti una volta fissato l’appuntamento

mercoledì, 19 gennaio 2022, 17:56

Momenti di paura, a Torre del Lago, dove un uomo di 44 anni, Gianluigi Ragoni, si è rifiutato di aprire ai vigili urbani che si erano recati da lui per l'applicazione di un ASO. Mentre i pompieri, chiamati apposta, stavano aprendo la porta, l'uomo ha esploso due colpi di pistola.

mercoledì, 19 gennaio 2022, 14:07

Il preside Massimo Fontanelli e la dirigente dell’ufficio scolastico territoriale Donatella Buonriposi condannano i fatti avvenuti mercoledì scorso presso l’Itis Fermi di San Filippo dove tre ragazzi si sono introdotti di nascosto nella scuola per picchiare un coetaneo nel bagno

mercoledì, 19 gennaio 2022, 13:04

L'Arma dei carabinieri di Lucca è in lutto per la scomparsa del maresciallo in quiescenza Reves Treglia, 60 anni compiuti a settembre. Il militare è morto ieri mattina al nosocomio San Luca, dove era ricoverato dalla vigilia di Natale a causa delle complicanze da Covid

martedì, 18 gennaio 2022, 19:49

Ci sarà anche un piccolo tassello della storia di S.Concordio nel libro che sta per uscire dell'archeologo Andrea Vanni Desideri, direttore del Museo Civico e Diocesano di Fucecchio, dal titolo "Storia e archeologia di una economia scomparsa: uomini, fornaci e ceramiche a Fucecchio dal XV al XVII secolo"

martedì, 18 gennaio 2022, 14:30

Nell’ASL Toscana nord ovest sono 66 le nuove assunzioni effettuate nei primi 10 giorni dell’anno. Questo ha permesso di dare risposte concrete in un momento di grande difficoltà e sarà fondamentale per gestire al meglio la nuova ondata di infezioni da Covid e per garantire una presenza attiva sul territorio