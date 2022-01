Incendio in abitazione, due feriti: uno è grave

Altri articoli in Cronaca

domenica, 30 gennaio 2022, 11:31

Notte movimentata quella appena trascorsa nel cuore cittadino dove, in piazza S. Michele, gli agenti delle Volanti hanno arrestato due ragazzi, un italiano e un marocchino - 1 a 1 palla al centro - per rissa e danneggiamento aggravato

domenica, 30 gennaio 2022, 11:09

L'evento è stato patrocinato dal Comune di Lucca ed è stato organizzato dall'Associazione Cecchini Cuore in collaborazione con la cattedrale di Lucca nella persona di Giulia Biagetti

sabato, 29 gennaio 2022, 20:31

Si chiama Dory Chimenti, vive a Lucca, ha 97 anni e si è ammalata di Covid non essendo neanche vaccinata. Questa è la sua storia, la storia di una donna semplice e di un'Italia che non esiste più

sabato, 29 gennaio 2022, 18:26

Un tunisino irregolare di 31 anni, che infastidiva i passanti, all'arrivo degli operatori, si è rifiutato di fornire i documenti e ha opposto resistenza fino a trascinarli a terra

sabato, 29 gennaio 2022, 12:56

Da venerdì 29 aprile a domenica 1 maggio, Villa Bottini a Lucca, ospiterà la prima edizione di primavera di Fashion in Flair. Due gli appuntamenti in calendario per il 2022: il primo ad aprile-maggio ed il secondo in autunno, come di consueto ad ottobre, da venerdì 7 a domenica 9,...

venerdì, 28 gennaio 2022, 19:51

Abbiamo, infine, risolto il mistero della mail piombata in redazione con cui Chiara Carmignani, mittente e appartenente alla scuola Santa Dorotea di via dei Fossi, chiedeva aiuto per la malattia che l'aveva colpita. Ebbene, era tutto falso e frutto di una violazione ad opera di truffatori del casellario di posta...