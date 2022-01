Cronaca



Iniziato anche alla primaria Giusti il servizio di pedibus

giovedì, 20 gennaio 2022, 19:28

Da questa settimana Il primo gruppo di alunni della Primaria Giusti, armati di pettorina e accompagnati da due genitori, , si ritroverà ogni mattina in via Ferraris alle ore 8 e 15, per raggiungere la scuola primaria Giusti in via Don Minzoni, seguendo il percorso della linea rossa denominata PANDA

L’I.C. Lucca3 ha aderito al progetto M.U.R.A. del Comune di Lucca, che ha come scopo la promozione di una mobilità urbana rispettosa dell’ambiente.

Questa proposta ha come obiettivo quello di innescare un cambiamento culturale per favorire l’uso di una mobilità sostenibile per gli spostamenti casa-scuola e si vuole incentivare il numero di bambini in modo da far partire anche la linea degli “ORSETTI” con partenza da via Catalani.

Il progetto prevede anche le seguenti attività: MODAL SPLIT DI CLASSE: registrare quotidianamente le modalità di spostamento • CONTEST/ COMPETIZIONE ARTISTICA: un mezzo per consultare i bambini: cosa ti fa paura e come vorresti che fosse la strada per arrivare a scuola. • ATTIVITÀ LUDICO FORMATIVA a tema educazione stradale e opportunità di potersi muovere con mezzi che siano in armonia con l’ambiente.

I genitori che vogliono aderire possono rivolgersi alla docente responsabile Annamaria Ghio della primaria Giusti.