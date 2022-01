Cronaca



Itis Fermi, studente pestato da tre coetanei nel bagno della scuola per una questione amorosa. Fontanelli e Buonriposi: "È reato"

mercoledì, 19 gennaio 2022, 14:07

di lucia paolini

“E’ da considerare un reato e non una ragazzata!” Con queste parole il preside Massimo Fontanelli e la dirigente dell’ufficio scolastico territoriale Donatella Buonriposi condannano i fatti avvenuti mercoledì scorso presso l’Itis Fermi di San Filippo.

Tre ragazzi si sono introdotti di nascosto nella scuola per picchiare un coetaneo nel bagno. Le motivazioni sono legate a una lite amorosa “questi sono fatti tipici del periodo adolescenziale, che però un tempo rimanevano circoscritti, ora con i social colpiscono un gran numero di persone. Di fatto non possiamo assolutamente difenderli o andare alla ricerca di scuse, come spesso le famiglie fanno, perché qui siamo di fronte ad un reato. Questi sono atti illegali di cui i ragazzi devono prendere consapevolezza” Con queste parole la Buonriposi fa capire l’intenzione di non lasciar cadere nel nulla l’avvenimento, che reputa grave e che necessita di attenzione da parte sia dell’istituto che delle famiglie.

I tre ragazzi coinvolti venivano due dal Giorgi e uno dal Pertini. Ripresi dalle telecamere sono stati facilmente identificati. La preoccupazione del preside Fontanelli va soprattutto nei confronti dei due allievi del Giorgi che ricadono sotto la sua responsabilità. “Alla luce di questi fatti la scuola deve farsi delle domande. Dall’inizio dell’anno sono stati fatti due collegi sul tema della sicurezza, collaboriamo a 360° attraverso vari progetti con le forze dell’ordine e abbiamo una referente scolastica per la violenza di genere, il bullismo e il cyberbullismo”.



Il ragazzo, visibilmente turbato, è stato portato dal preside da due insegnanti preoccupate e insieme hanno ricostruito i fatti. E’ partita immediatamente la denuncia agli enti competenti. Avvertita la madre, momentaneamente la famiglia ha stabilito di non sporgere denuncia. Se però la famiglia ha deciso per il silenzio, la scuola non ha intenzione di fare lo stesso “non possiamo passarci sopra, questi sono fatti da punire per quello che sono”.

Sia Fontanelli che la Buonriposi concordano sul fatto che la pandemia abbia complicato la situazione degli adolescenti: “Indiscutibilmente anche la pandemia ha avuto un ruolo, perché là dove c’era un disagio è stato messo ancora più in evidenza”. Gli adolescenti non sono più abituati ai rapporti con gli altri e l’intolleranza è un malessere diffuso.

L’impegno del corpo docenti e della direzione è quello di riuscire ad arginare il più possibile questi atti, anche se è forte l’amaro che rimane quando si verificano e l’unica cosa che si può fare è impegnarsi ancora di più nella prevenzione.