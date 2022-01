La befana in visita ai piccoli ospiti del San Luca

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 7 gennaio 2022, 11:46

Il comune di Villa Basilica chiarisce la situazione relativa alla chiusura del comitato della Croce Rossa territoriale, avvenuta il 31 dicembre

venerdì, 7 gennaio 2022, 11:10

Venerdì 14 gennaio i bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse a causa di uno sciopero nazionale di 4 ore indetto dai sindacati FILT Cgil, FIT Cisl, UILT Uil, UGL trasporti, UGL Autoferro FAISA Cisal

venerdì, 7 gennaio 2022, 10:37

Ennesimo episodio di inciviltà al quale purtroppo siamo abituati. Durante la notte tra giovedì e venerdì, qualcuno si è sbarazzato di un vecchio materasso matrimoniale, abbandonandolo in piazza San Salvatore, in pieno centro storico

venerdì, 7 gennaio 2022, 08:41

A causa dell’aumento delle assenze di molti autisti anche nel Dipartimento Nord a causa della diffusione della pandemia Covid-19, Autolinee Toscane informa che oggi potrebbero verificarsi disagi per gli utenti del traporto pubblico locale su gomma nelle province di Pisa, Lucca e Massa Carrara

venerdì, 7 gennaio 2022, 08:36

Ecco le serie e i numeri dei 10 biglietti estratti di seconda categoria del valore di 100.000 euro ciascuno e le serie e i numeri dei 150 biglietti estratti di terza categoria del valore di 20.000 euro ciascuno, come riporta l'agenzia specializzata Agimeg

giovedì, 6 gennaio 2022, 18:29

Dopo la consegna di 180 pacchi natalizi, l’impegno dell’Associazione per garantire un pranzo di Epifania alle famiglie in difficoltà. Un team di 16 volontari per aiutare più di 100 nuclei familiari