L'amaro sfogo di Sabina Alberti: "Multata ingiustamente dalla polizia, mi viene voglia di smettere e mandare tutti a casa"

mercoledì, 5 gennaio 2022, 09:35

Era una mattina di qualche tempo fa. Aveva fissato il tampone per ottenere il Green Pass base per lavorare al suo locale, la Dhea bar-pizzeria-ristorante-pasticceria di viale Gaetano Luporini a S. Anna. Alle 11 sarebbe dovuta andare in farmacia come faceva regolarmente ogni 48 ore per non incappare nelle maglie del Potere Unico Dominante Sanitario. All'improvviso, però, una dipendente aveva dato forfait lasciando, in sostanza e durante le colazioni, il caffè senza personale. A questo punto la decisione immediata, decisione che qualunque imprenditore o titolare di attività commerciale in proprio - ovviamente non i bradipi del servizio pubblico - avrebbe preso: una corsa al lavoro per fronteggiare l'emergenza e poi via di corsa a farsi il tampone. Nella speranza che nessuno sarebbe venuto a controllare o che, se lo avesse fatto, avrebbe mostrato un po' di comprensione, ma, soprattutto, del sano buonsenso.

Purtroppo in questi due anni di presunta pandemia verniciata di rosso abbiamo appurato che il buonsenso se ne è andato a quel paese e che, esattamente come ai tempi di quando c'era Lui, caro lei, il ligio e inutile rispetto delle regole, anche le più assurde e allucinanti, trova sempre albergo negli animi di cattiva volontà.

"Sono arrivati e hanno controllato tutto il mio personale e anche gli avventori, poi mi hanno invitato a scappare, ma non potevo perché avevo gente al locale. Dalle 10 che sono arrivati, sono andati via alle 13 con altre due pattuglie ferme davanti al mio locale. Una cosa vergognosa nemmeno Toto Riina avrebbe avuto simile accoglienza. Sono stata trattata peggio di un delinquente e invece ero solo una donna che stava cercando di non far andare a quel paese la sua attività e che sta uscendo per andare a fare il tampone già prenotato. Non mi fecero nemmeno subito il verbale, lo hanno preparato in un secondo tempo in ufficio e me lo hanno recapitato ieri. Certe volte mi domando come si fa a non mettersi una mano sul cuore e pensare a quello che stiamo passando noi esercenti di attività pubbliche e ristoratrici. Ma questa gente non ha famiglia, non ha figli, non ha qualcuno a casa che gli sappia ispirare sentimenti umani? Mi viene voglia di smettere e mandare tutto e tutti a casa tanto è inutile. Non serve a niente fare come faccio io che mi alzo alle 5 di mattina tutti i santi giorni per venire ad aprire. Che ho problemi con il personale perché oggi trovare qualcuno che abbia voglia di lavorare è praticamente impossibile e la gente preferisce il reddito di cittadinanza. Come categoria siamo massacrati e nessuno ci protegge, nessuno".