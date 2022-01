Cronaca



Lucca Consapevole: "Siamo contrari a questo vaccino perché può causare dei danni"

sabato, 8 gennaio 2022, 19:26

di chiara grassini

"Lucca consapevole" scende di nuovo in piazza per dire 'no al green pass e all'obbligo vaccinale'. La Gazzetta di Lucca è andata al Caffè delle Mura a documentare la protesta pacifica avvenuta alle 16 di questo pomeriggio.

Dopo una serie di interventi e di critiche nei confronti dell'attuale governo con particolare attenzione all'ultimo decreto legge che contiene "misure urgenti per fronteggiare l'emergenza Covid-19 nei luoghi di lavoro e nelle scuole", Massimiliano Marchi ha spiegato i motivi della manifestazione:

"Il green pass non è uno strumento sanitario ma politico e di controllo - ha spiegato il dottore di riabilitazioni psichiatriche e uno dei rappresentanti di Lucca Consapevole -. Le misure adottate a Palazzo Chigi non hanno alcun senso perché aumentano le restrizioni alle persone e non danno nessun aiuto nè ai cittadini nè alle aziende". Il consiglio dei ministri di mercoledì 5 gennaio ha introdotto "l'obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni.Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il Green Pass rafforzato per l'accesso ai luoghi di lavoro dal 15 febbraio prossimo".

Ma Lucca Consapevole continuerà a manifestare per aumentare la consapevolezza delle persone. Alla domanda perché tanta diffidenza nei confronti del vaccino Marchi risponde di essere contrario perché è 'un veleno che crea danni'. C'è da aggiungere che molti 'no vax' sono finiti in terapia intensiva ultimamente e poi si sono pentiti. Come si spiega?

"Se sono andati in terapia intensiva - risponde alla domanda il rappresentante di Lucca Consapevole - è perché non sono stati curati. Non è la differenza tra vaccinati e non ma tra persone che vengono curate subito e quelle non assistite immediatamente, Se prese in cura sin dall'inizio dei sintomi nessuno finisce nel reparto Covid".

Sabato prossimo non ci sarà la manifestazione - che slitta al 22 gennaio - ma un convegno sul settore agroalimentare.