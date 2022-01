Cronaca



Luccasenzabarriere: torna l'app per una città inclusiva ed accessibile

venerdì, 28 gennaio 2022, 14:18

di leonardo orsucci

Lucca sempre più accessibile: ripartirà proprio dal centro storico della città la nuova tranche di mappature del territorio condotta da Luccasenzabarriere. L’associazione, infatti, da lunedì 31 gennaio tornerà a “catalogare” i luoghi del centro e della periferia di Lucca per aggiornare la Senzabarriere.app, l’applicazione che è un vero e proprio vademecum dell’accessibilità. La mappatura sarà realizzata dagli studenti dell’ISI Pertini ed è sostenuta dall’amministrazione comunale di Lucca, da Confcommercio e da Confartigianato, con il contributo delle Fondazioni Cassa di Risparmio di Lucca e Banca del Monte di Lucca.

Alla conferenza stampa di presentazione erano presenti, oltre al presidente dell’associazione Domenico Passalacqua, anche l’assessore Francesco Raspini, il vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Raffaele Domenici, il consigliere della Fondazione Banca del Monte di Lucca, Lamberto Serafini, il primario del reparto di Pediatria dell’Ospedale San Luca di Lucca, Angelina Vaccaro, il direttore dalla Confartigianato di Lucca, Roberto Favilla, il direttore di Confcommercio Lucca Massa Carrara, Sara Giovannini, la dirigente dell’ISI Pertini di Lucca, Daniela Venturi, e alcuni studenti dell’Istituto.

"Riprendiamo da dove ci eravamo interrotti - commenta il presidente di Luccasenzabarriere, Domenico Passalacqua -. A Lucca mancano ancora numerosi locali, luoghi di culto, musei e palazzi pubblici da inserire nella nostra app e contiamo con questa nuova tranche di mappature di poterli catalogare tutti. Crediamo fortemente in questo progetto e siamo felici di vedere che gli enti del territorio ci sostengono e ci accompagnano in questo percorso. Un percorso che, ci tengo a ricordarlo, è per tutti: perché quando un luogo è accessibile, lo è per tutti. Disabili, anziani, genitori con figli piccoli, giovani. Ci auguriamo che attraverso queste mappature, sempre più attività e locali pubblici si rendano accessibili: ad esempio, acquistando una pedana mobile, capace di semplificare l’entrata e l’uscita a chi ha problemi di mobilità. Grazie alla convenzione che abbiamo siglato con l’Ortopedia Michelotti, siamo in grado di sostenere gli esercizi in questo passo in avanti verso l’accessibilità. La mappatura, inoltre, servirà per individuare aree adatte alla creazione di postazioni per l’allattamento, che saranno poi inserite all’interno dell’applicazione, per supportare le mamme in un momento così delicato e intimo. Una volta individuati gli spazi giusti, saranno allestiti questi piccoli 'nidi' con la collaborazione del reparto di Pediatria dell’Ospedale San Luca di Lucca e di Unicef e saranno facilmente rintracciabili all’interno della nostra app".

"Questa è una dei tanti input e delle tante richieste provenienti da Luccasenzabarriere per migliorare la città e la accessibilità - ha aggiunto l'assessore ai lavori pubblici Francesco Raspini -. Rendere la città accogliente ed inclusiva non è qualcosa che si fa con uno schiocco di dita, è un processo in divenire che tende all'infinito, puntando sempre al miglioramento. Ciò che è importante è quindi il trend, guardare dove siamo oggi e paragonarlo a dove eravamo qualche tempo fa. Uno dei meriti più importanti di associazioni come Luccasenzabarriere e di progetti come questo è quello di non rivolgersi unicamente alle istituzioni - ha spiegato l'assessore ai lavori pubblici lucchese - ma soprattutto a cittadini e privati, che possono e fanno la differenza, facendosi carico delle differenze di chi è più debole. Bisogna ringraziare Domenico e la sinergia che si è creata, andando a realizzare questo traguardo importante."

LA MAPPATURA. Partendo dal centro storico, le squadre di studenti si muoveranno tra i negozi, i bar, i musei, le chiese e i palazzi pubblici controllando la presenza di eventuali barriere architettoniche o altri ostacoli. All’interno della Senzabarriere.app, poi, saranno caricate tutte le caratteristiche del luogo, fornendo agli utenti una descrizione dettagliata del livello di accessibilità. Ma non solo: all’interno della app sarà possibile trovare indicazioni utili per intolleranti e allergici e per i neo-genitori, come, appunto, le postazioni per l’allattamento. Una vera e propria “guida delle possibilità”, sempre aggiornata e gratuita. La Senzabarriere.app, infatti, può essere scaricata a costo zero sia sui dispositivi iOS che Android.

