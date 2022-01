Lutto nel mondo del volontariato per la scomparsa di Enrico Torriani

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 13 gennaio 2022, 16:36

Nella mattinata di oggi i ragazzi della scuola statale “G. Carducci” di Lucca, secondaria di primo grado, hanno consegnato all’arcivescovo di Lucca Paolo Giulietti i proventi di una raccolta fondi destinata ad un progetto missionario in Rwanda

giovedì, 13 gennaio 2022, 14:43

Disagi al traffico questa mattina, intorno alle 13, alla rotatoria di Valdottavo, per un camion con rimorchio, diretto alla Mondialcarta di Diecimo, che si è ribaltato per cause ancora tutte da accertare. In ospedale l'autista. Traffico congestionato. Foto

giovedì, 13 gennaio 2022, 14:10

Illustrato il bilancio consuntivo 2021 delle attività svolte dalla polizia di stato in provincia di Lucca. A rendere noti i risultati delle operazioni il questore Alessandra Faranda Cordella in presenza del vicario del questore Mario Barbaro e di Fabio Scalisi

giovedì, 13 gennaio 2022, 13:18

Vicenda Consorzio Acque e Depurazione (Co.A.D.): accuse infondate all'amministrazione comunale. A dirlo è il vicesindaco di Villa Basilica, Giordano Ballini, che respinge al mittente le accuse sollevate recentemente da alcuni cittadini sulla vendita del complesso di Veneri

mercoledì, 12 gennaio 2022, 13:27

Nell'elenco delle criticità la Uil Fpl evidenzia 80 lunghe assenze nel reparto infermieristico e una ventina per gli operatori socio sanitari

mercoledì, 12 gennaio 2022, 12:48

A seguito di procedura concorsuale Angelina Vaccaro è stata nominata direttore dell’unità operativa complessa Neonatologia e Pediatria dell’ospedale “San Luca” di Lucca, di cui già dal 2018 era direttore facente funzione