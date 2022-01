Cronaca



Materasso abbandonato in pieno centro

venerdì, 7 gennaio 2022, 10:37

Ennesimo episodio di inciviltà al quale purtroppo siamo abituati. Durante la notte tra giovedì e venerdì, qualcuno si è sbarazzato di un vecchio materasso matrimoniale, abbandonandolo in piazza San Salvatore, in pieno centro storico. Secondo gli uffici di Sistema Ambiente, non risulterebbe un rifiuto prenotato per il ritiro. Brutto biglietto da visita per la città, proprio ad inizio weekend.



Gab. Mur.