Cronaca



Maxi-incidente sulla via Nuova per Pisa, morta una ragazza e gravissimo un altro giovane

domenica, 30 gennaio 2022, 22:07

di gabriele muratori

Tragico incidente questa sera sulla via Nuova per Pisa, proprio davanti alla pasticceria The Small località San Lorenzo a Vaccoli, a causa di uno scontro frontale tra una Polo Volkswagen con quattro ragazzi all'interno e un monovolume Mercedes Vito.

Lo scontro è avvenuto intorno alle 21.30. L'impatto tra i due veicoli è stato tremendo e frontale. L'utilitaria si è accartocciata su se stessa e i quattro occupanti, tutti giovani, tre uomini e una donna, nonostante il tentativo di alcuni avventori del locale, non hanno potuto essere estratti fino all'arrivo delle ambulanze e dei vigili del fuoco. Dei quattro feriti dell'auto, la ragazza è apparsa subito quella in condizioni gravissime insieme ad un altro dei suoi compagni. Ferito anche il conducente del monovolume. Tutti trasferiti al pronto soccorso dell'ospedale San Luca dove la giovane, poco dopo, ha, però, cessato di vivere. Sulla strada una incredibile quantità di detriti e traffico bloccato a oltranza fino a quando non sarà possibile rimuovere le carcasse delle vetture coinvolte.

Alcuni residenti hanno manifestato contrarietà alla situazione della viabilità nella zona per un limite di velocità troppo elevato e che consente agli automobilisti di guidare senza prestare particolare attenzione.



Foto Ciprian Gheorghita