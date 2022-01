Cronaca



Misteriosa mail proveniente, c'è scritto, dalla segreteria della scuola S. Dorotea: chiediamo lumi ai vertici dell'istituto. Vera o c'è qualcosa di strano?

venerdì, 28 gennaio 2022, 10:42

di aldo grandi

Che cosa c'è dietro il singolare e drammatico, se vero, messaggio piovuto alla nostra redazione da un tale nominativo, Chiara Carmignani, e annotazione in calce della segreteria della scuola Santa Dorotea di via del Giardino Botanico 19 a Lucca?

Abbiamo ricevuto prima un messaggio sempre sulla nostra mail redazione@lagazzettadilucca.it nella quale il mittente chiedeva se avevamo ricevuto la sua mail. La nostra risposta, dopo attento controllo, è stata no e abbiamo verificato perché, appunto, portava gli estremi della prestigiosa scuola cittadina.

Allora è arrivato un secondo messaggio, proveniente sempre dalla medesima mail, che così recitava:

Grazie per la tua risposta. Credimi, è con grande sollievo che rispondo alla tua e-mail. Ti ho inviato un'e-mail ieri mattina, ma penso che tu non l'abbia ricevuta o devo aver commesso un errore durante l'invio. Sto scrivendo questo messaggio con un sentimento di vergogna e tristezza. Una settimana fa i medici mi hanno diagnosticato un tumore alla laringe di tipo 4. Attualmente sono ad un appuntamento con uno specialista (chirurgo-oncologo) per ulteriori test prima di una possibile operazione. Il medico è stato onesto con me e mi ha detto che questo tipo di cancro è molto complicato. Vorrei che tenessi questa triste notizia per te, perché tengo questa triste notizia riservata in attesa della fine dei miei campioni (MRI) Scintigrafia ossea, Scansione toracica, Ultrasuoni, Epatici, Classificazione TNM, PET-TC e informazioni sulla mia operazione, la chemioterapia e la radioterapia prima di dirlo a qualcuno. Ho detto alla mia famiglia che stavo facendo un viaggio d'emergenza ma no ho parlato della mia salute per non farli preoccupare. Ti dico questo perché mi fido completamente di te.

Puoi farmi un favore?

Presto andrò in sala osservazione per altri esami. i telefoni non sono ammessi.

Chiara

La Segreteria

Scuola Santa Dorotea

Via del Giardino Botanico 19

55100 Lucca

A questo punto riteniamo sia giusto, dopo aver provato inutilmente a telefonare alla scuola, far sapere che c'è qualcuno che sta chiedendo favori lamentando una gravissima malattia e nascondendosi dietro l'istituto stesso e una sua, si presume, collaboratrice che non sappiamo se esiste davvero.

Chiediamo per favore alla scuola di mettersi in contatto con noi e farci sapere se è a conoscenza di ciò.

Tel. 342 1463979