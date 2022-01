Morto Aldo Cicala, ex procuratore capo di Lucca

Altri articoli in Cronaca

sabato, 22 gennaio 2022, 15:42

Un uomo di circa 30 anni, residente nell'oltreserchio, è rimasto gravemente ferito nella fine mattinata di oggi poco dopo le 13.30, a seguito di una brutta caduta in casa, riportando diversi traumi. Foto

sabato, 22 gennaio 2022, 14:55

Creare un luogo familiare, di cura e condivisione. È questo l’obiettivo di fondo di Villa Arancio, la casa alloggio che a fine dicembre ha aperto le porte per offrire un’abitazione sia diurna che notturna per anziani autosufficienti, pensata sia per lunghi che per brevi periodi

sabato, 22 gennaio 2022, 12:53

Venerdì 21 gennaio, attraverso una piccola rappresentanza, l’Associazione Volontari Ospedalieri di Lucca (Avo) ha donato all’Ufficio pastorale Caritas della Diocesi di Lucca 40 buoni spesa da 25 euro l’uno, che saranno impiegati per aiutare le persone e le famiglie in difficoltà economica

sabato, 22 gennaio 2022, 12:37

Il provvedimento è stato emesso dall’autorità giudiziaria marocchina al termine di attività investigativa avviata dalle autorità di polizia di quel paese, nella seconda metà di agosto 2019, in ordine ad un flusso di cittadini marocchini che emigravano clandestinamente verso l’Europa

sabato, 22 gennaio 2022, 10:48

Tre cittadini georgiani sono stati arrestati ieri a Lucca dopo aver rubato alcuni articoli al supermercato Esselunga di Via Carlo del Prete. L'operazione è stata fatta in coordinazione tra carabinieri e polizia

sabato, 22 gennaio 2022, 10:36

Novità per la raccolta differenziata in centro storico: Sistema Ambiente ritira sfalci e potature a domicilio anche per le utenze domestiche che risiedono dentro le Mura. Il giovedì sarà il giorno dedicato al ritiro del verde, con l'obbligo, da parte dell'utente, di esporre l'apposito bidone carrellato tra le 21 del...