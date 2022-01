Muore cadendo in una scarpata

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 10 gennaio 2022, 19:16

In un periodo di crisi come questo, anche la semplice burocrazia diventa uno scoglio insormontabile, questo il problema incontrato dagli studenti del Polo Fermi-Giorgi che si trovano ora a casa e senza la possibilità di avere la Dad

lunedì, 10 gennaio 2022, 12:47

Questa mattina un uomo ha tentato di gettarsi dalla finestra di un edificio in via Vittorio Veneto, in centro storico a Lucca, a pochi metri da piazza San Michele. Sul posto vigili del fuoco, polizia e automedica

domenica, 9 gennaio 2022, 11:42

"Trasferita Donatella Francesconi: facciamoci sentire". Inizia così l'appello arrivato con un comunicato a firma del Comitato per la salvezza della pineta di Viareggio con cui si contesta la decisione della direzione livornese del quotidiano Il Tirreno che ha trasferito, a partire da domani, la giornalista Donatella Francesconi alla redazione di...

sabato, 8 gennaio 2022, 19:26

"Lucca consapevole" scende di nuovo in piazza per dire 'no al green pass e all'obbligo vaccinale'. La Gazzetta di Lucca è andata al Caffè delle Mura a documentare la protesta pacifica avvenuta alle 16 di questo pomeriggio

sabato, 8 gennaio 2022, 19:05

Che coloro che non vogliono vaccinarsi fossero considerati come gli ebrei lo dicevamo già a inizio pandemia, ma non pensavamo che saremmo arrivati ad augurare le camere a gas ai non vaccinati, non, almeno, nella Lucca di Tambellini, Vietina e Raspini

sabato, 8 gennaio 2022, 16:12

Felicitazioni ed auguri alla neo mamma Isabella Torre ed al papà Cataldo Russo. La piccola, splendida bambina è nata oggi all'Ospedale San Luca