Nasce “Offizio sopra le fortificazioni” per dare nuova vita alla storia e all'identità lucchesi

giovedì, 20 gennaio 2022, 13:36

di leonardo orsucci

Far ripartire Lucca dalle sue fondamenta storiche e culturali, cioè le fortificazioni che l'hanno mantenuta indipendente nei secoli e ne hanno così forgiato l'orgoglio e l'identità: questo è l'obbiettivo della neo-nata associazione "Offizio sopra le fortificazioni", la cui nascita è stata "ufficializzata" stamattina alle 11 in una conferenza al bar Plaza, ex Stella Polare, in piazza Napoleone.

Attraverso la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico culturale e artistico dell'antica Repubblica di Lucca e la rievocazione dei suoi segni distintivi attraverso giornate di studio, ricerche, seminari e la promozione di iniziative di comunicazione e campagne finalizzare ad ottenere supporto e sostegno da parte delle istituzioni, l'associazione si pone di fronte un obbiettivo importante cioè ricreare il rapporto diretto tra la storia della città e la vita cittadina di Lucca.

Costituita da un insieme di accademici, storici, esperti e semplici cittadini appassionati, all'interno dell'associazione figurano, oltre al presidente nonché direttore di sezione dell'Istituto Storico Lucchese Palmiro Filippo Bini, il vice-presidente avv. Marco Brancoli Pantera già presidente dell'Opera delle Mura, il coordinatore Stefano Fazzi, il prof. Gabriele Matraia, il prof. Giovanni Pierami, Piero Andreucci, il direttore della sezione di Bagni di Lucca dell'Istituto Storico Lucchese Bruno Micheletti e tanti altri tra professionisti e cittadini volenterosi ed innamorati del proprio territorio.

"Il nostro obbiettivo - afferma il presidente Bini - è quello di salvare dal degrado e ridare il valore che merita a tutto quel patrimonio storico-culturale costituito da un insieme di siti fortificati, mura, castelli, torri, rocche e borghi ben muniti presenti in Lucchesia e dintorni al fine di consentirne in un futuro non lontano la fruibilità da parte dei tanti cittadini interessati alla conoscenza del nostro passato e alle reminiscenze storiche che il tempo ci ha tramandato."

"Si tratta di un patrimonio edilizio funzionalmente collegato alle Mura di Lucca - continua il neo-eletto presidente dell'associazione - che costituisce un insieme strategico di strutture edilizie che rappresentava la rete di difesa a contorno della città e delle terre di confine. Solo immaginando le Mura Urbane un tutt'uno con le fortificazioni erette a loro protezione, è possibile cogliere compiutamente il modello difensivo della città e comprendere come la piccola Lucca abbia saputo nei secoli sventare le mire annessionistiche di potenti vicini, difendendo la sua libertà e la sua indipendenza, riconquistata nel 1369 dopo il trentennio di giogo pisano, garantendosi poi un'indipendenza che è durata oltre cinque secoli."

Durante la conferenza, l'associazione si è rivolta direttamente all'amministrazione, riguardo alcune decisioni prese in merito alla gestione delle Mura Urbane: "Rimaniamo perplessi dalla decisione dell'amministrazione Tambellini di chiudere l'Opera delle Mura, lasciando quindi un monumento cardine per la città senza un ente che lo gestisce - affermano i membri dell'associazione, aggiungendo - L'associazione rimane aperta al coinvolgimento degli enti locali, molti dei quali si sono già mostrati interessati a collaborare con noi, ed è pronta ad istituire un comitato tecnico scientifico per analizzare con attenzione il territorio per arrivare a progetti e proposte concrete."

Un progetto che parte quindi dalla storia della città e dalle sue radici culturali ed identitarie ma che arriva fino ai giorni d'oggi, con un occhio rivolto soprattutto alla rivalorizzazione di questi importanti monumenti e strutture storiche. Per raggiungere questo ostico traguardo, l'associazione intende aggregare in un ambito territoriale vasto (dalla Valdinievole alla Garfagnana, dal Valdarno alla Lunigiana e all'area Sarzanese) interessi diffusi che possono potenzialmente contemplare fino a 2 regioni, 5 provincie e 60 comuni, ripercorrendo così le tracce dell'antico territorio lucchese, fino alla costituzione di una rete condivisa di progetti su "area vasta" che possano accedere a possibili finanziamenti, primi tra tutti quelli relativi al PNRR.

Chiunque fosse interessato a collaborare con l'associazione, aperta sia a privati che alle pubbliche amministrazioni, può rivolgersi al coordinatore Stefano Fazzi usando il seguente indirizzo email: offiziofortificazioniagmail.com oppure telefonando al 328-2170004.