Novità per la raccolta in centro storico: Sistema Ambiente ritira sfalci e potature a domicilio

sabato, 22 gennaio 2022, 10:36

Novità per la raccolta differenziata in centro storico: Sistema Ambiente ritira sfalci e potature a domicilio anche per le utenze domestiche che risiedono dentro le Mura. Il giovedì sarà il giorno dedicato al ritiro del verde, con l'obbligo, da parte dell'utente, di esporre l'apposito bidone carrellato tra le 21 del giorno prima e le 6 del giorno stesso di ritiro.

"Con questa iniziativa vogliamo offrire alle utenze del centro storico un ulteriore servizio - commenta l'assessora all'ambiente, Valentina Simi -. In questo modo facciamo chiarezza su questa tipologia di ritiro, che in precedenza avveniva solo a chiamata. L'iniziativa si somma all'introduzione dei Garby in centro storico, che tra poche settimane festeggeranno i due anni di esistenza, nati con l'obiettivo di tenere più pulita la città ed evitare la stenderia di sacchetti e sacchettini a qualsiasi ora del giorno e della notte. Nei Garby e nelle isole ecologiche interrate non è possibile conferire sfalci e potature ed ecco perché diamo la possibilità ai cittadini del centro storico, al pari di quelli che vivono fuori dal centro, di usufruire del ritiro domiciliare del verde".

Per usufruire del servizio di ritiro domiciliare del verde le utenze domestiche dovranno richiedere l'apposito contenitore carrellato da 120 o 240 litri: per farlo è sufficiente compilare il modulo che si trova nella sezione "Documenti" del sito www.sistemaambientelucca.it (https://www.sistemaambientelucca.it/it/documenti/) e inviarlo all'indirizzo infoa@sistemaambientelucca.it.

All'interno del carrellato non deve essere inserito alcun sacchetto: sfalci e potature vengono conferiti sfusi.

Per eventuali ulteriori informazioni: www.sistemaambientelucca.it; 0583.33211, 0583.343645; WhatsApp: 333.6126757; Facebook e Instagram: Sistema Ambiente Lucca.