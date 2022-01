Cronaca



Polo Fermi-Giorgi, studenti a casa senza Dad: "Segreteria in tilt, non sappiamo cosa fare"

lunedì, 10 gennaio 2022, 19:16

In un periodo di crisi come questo, anche la semplice burocrazia diventa uno scoglio insormontabile, questo il problema incontrato dagli studenti del Polo Fermi-Giorgi che si trovano ora a casa e senza la possibilità di avere la Dad. Date le troppe richieste ed una segreteria in tilt ed incapace di considerare tutte le richieste, molti degli studenti dell'istituto tecnico professionale si sono visti arrivare risposte nulle o negative alle email riguardanti le richieste di didattica a distanza, in un clima a metà tra l'incomprensibile ed il surreale.

"Noi studenti del Polo Fermi-Giorgi vorremmo far presente che, con l’aumento dei casi di positività e di malattia causata dal SarsCov2, essendo molti di noi risultati positivi al tampone e con sintomi, abbiamo richiesto l’attivazione della Dad per tutelare sia noi stessi sia il nostro prossimo, ma per motivi burocratici non l’abbiamo ottenuta" queste le parole degli studenti assenti, che esprimono il loro disappunto attraverso una nota di Scuola Consapevole Toscana.

"Alcuni infatti l’hanno richiesta fin dai primi giorni di gennaio per consentire alla segreteria di avere il tempo necessario per prendere in considerazione tutte le richieste, che sapevamo essere molto numerose - spiegano gli studenti - la risposta purtroppo non è stata solo deludente, ma addirittura o nulla o consistente in un rifiuto, contenente la richiesta di rimandare una ulteriore email con un nuovo referto per verificare l’effettiva validità della positività dello studente relativa al primo giorno di rientro dalle vacanze natalizie."

"Ora, a distanza di una settimana, ovvero il 10 gennaio, giorno in cui sono iniziate le lezioni, molti studenti del Polo scientifico tecnologico Fermi Giorgi risultano assenti e non possono perciò partecipare alle lezioni nemmeno a distanza, perché la segreteria didattica non è stata in grado di organizzarsi per rispondere alle richieste 'valide' degli studenti, che si ritrovano così a perdere ore di lezioni importanti, soprattutto per coloro che devono sostenere l’esame di Stato" reclamano gli studenti ricordando che, nonostante il Covid, le necessità studentesche rimangono tali e questioni come l'esame di stato rimangono presenti e sempre più vicini.

"Noi studenti però non ci siamo arresi: - affermano coraggiosamente gli studenti 'lasciati indietro dalla burocrazia' - questa mattina, 10 gennaio, abbiamo cercato di contattare ripetutamente la scuola per telefono, ma non abbiamo avuto nessuna risposta dalla segreteria didattica poiché la linea era sempre occupata. Tramite alunni presenti a scuola abbiamo saputo che hanno iniziato a scaricare le email solo stamani e che non sanno se riusciranno ad attivare la DAD a tutti entro la giornata odierna perché le richieste sono molte; quindi siamo preoccupati perché probabilmente oggi e anche domani non avremmo la DAD attiva e i giorni persi per mancanza di organizzazione scolastica continuano ad aumentare."

Concludono quindi gli studenti e la nota di Scuola Consapevole rilevando un giudizio sull'intero apparato scolastico in questo momento di crisi: "alla luce di quanto accaduto emerge, anche nella scuola, la fragilità e la farraginosità di un sistema che, per garantire in teoria il diritto allo studio, di fatto lo toglie."

L. O.