Ponte a Moriano: prende servizio un nuovo medico di medicina generale, incontro risolutivo questa mattina a Palazzo Parensi

mercoledì, 5 gennaio 2022, 14:07

Venerdì 7 gennaio a partire dalle ore 10.30 il direttore della cardiologia dell’ospedale “San Luca” di Lucca Francesco Maria Bovenzi sarà ospite della trasmissione di Rai Tre “Elisir”, condotta da Michele Mirabella e Benedetta Rinaldi

mercoledì, 5 gennaio 2022, 13:05

Una vecchietta dal naso adunco e con una scopa a portata di mano si è presentata al San Luca questa mattina. Tranquilli, nessun spavento, è la Befana dei vigili del fuoco che, sorretta dallo staff medico e dal caporeparto dei pompieri, si è recata in pediatria per portare regali ai...

mercoledì, 5 gennaio 2022, 11:13

Il personale di Autolinee Toscane, in questi giorni, ha dovuto riprogrammare il servizio via via che arrivavano le comunicazioni di personale assente, perché positivi o in quarantena, con criticità ovunque, ma soprattutto in ambito urbano

mercoledì, 5 gennaio 2022, 10:49

Un italiano di 53 anni, L. L., pluripregiudicato per reati predatori, è stato visto scavalcare una finestra di alcune villette in costruzione per poi uscirne e tentare la fuga

mercoledì, 5 gennaio 2022, 09:46

Domani, giovedì 6 gennaio, festa dell'Epifania, sarà garantita la regolare raccolta dei rifiuti per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche: non è prevista alcuna variazione nei turni di ritiro. Chiuse invece le stazioni ecologiche

mercoledì, 5 gennaio 2022, 09:35

Pensava e si augurava un minimo di comprensione, invece, implacabili come una cambiale a vista, si sono presentati per notificarle la multa. Motivo: era andata a lavorare senza Green Pass perché una dipendente si era data malata.