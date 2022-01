Psicologo di base, l'ordine toscano: “Bene la proposta di legge, richieste di aiuto aumentate in modo esponenziale”

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 21 gennaio 2022, 15:47

Le maestranze dell’officina interna centralizzata sono infatti entrate in azione a Santa Maria a Colle, nell’Oltreserchio lucchese, per riparare la paratoia che regola il deflusso delle acque tra il Rio Corte Beltempo e il Rio Beretta

venerdì, 21 gennaio 2022, 12:41

Come ogni anno la provincia di Lucca, l'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea in provincia di Lucca (Isrec), la Scuola per la Pace e molti comuni del territorio hanno elaborato, coordinato e promosso un articolato programma di iniziative per celebrare il Giorno della Memoria

giovedì, 20 gennaio 2022, 19:28

Da questa settimana Il primo gruppo di alunni della Primaria Giusti, armati di pettorina e accompagnati da due genitori, , si ritroverà ogni mattina in via Ferraris alle ore 8 e 15, per raggiungere la scuola primaria Giusti in via Don Minzoni, seguendo il percorso della linea rossa denominata PANDA

giovedì, 20 gennaio 2022, 13:36

Far ripartire Lucca dalle sue fondamenta storiche e culturali, cioè le fortificazioni che l'hanno mantenuta indipendente nei secoli e ne hanno così forgiato l'orgoglio e l'identità: questo è l'obbiettivo della neo-nata associazione "Offizio sopra le fortificazioni"

giovedì, 20 gennaio 2022, 10:40

I fossi degli spalti delle mura di Lucca saranno più curati e valorizzati, grazie alla collaborazione che il Consorzio 1 Toscana Nord stringe con la Fondazione Corpo italiano di soccorso dell’ordine di Malta (CISOM)

giovedì, 20 gennaio 2022, 08:37

Il maestro Gaetano Giani Luporini, classe 1936, compositore lucchese di chiara fama, collaboratore ventennale dell'attore Carmelo Bene, nonché direttore dell'Istituto Musicale Luigi Boccherini di Lucca fino al 2003, è stato ricoverato causa coronavirus, nel reparto di medicina, setting C dell'ospedale San Luca di Lucca