Pubblico Condotto, in corso ripristino della muratura crollata a San Pietro a Vico

venerdì, 14 gennaio 2022, 14:35

Si è aperto in questi giorni il cantiere per la messa in sicurezza e l'adeguamento strutturale ed impiantistico da parte della Provincia di Lucca per il "nuovo" complesso di S. Nicolao a Lucca, storica sede degli istituti scolastici superiori "Paladini" e "Civitali"

venerdì, 14 gennaio 2022, 11:25

Dodici Faq aggiornate alle più recenti disposizioni nella lotta al Covid, nazionali e regionali. L’anno 2022 si aperto con nuove ordinanze del presidente della giunta regionale Eugenio Giani, che precisa le nuove modalità per le attività di tracciamento e la gestione dei casi positivi

giovedì, 13 gennaio 2022, 21:18

Se ne è andato improvvisamente Enrico Torriani, a soli 64 anni, lasciando in tutti quelli che lo conoscevano un grande vuoto. Era attivo nel mondo del volontariato per l'impegno con la Protezione Civile

giovedì, 13 gennaio 2022, 16:36

Nella mattinata di oggi i ragazzi della scuola statale “G. Carducci” di Lucca, secondaria di primo grado, hanno consegnato all’arcivescovo di Lucca Paolo Giulietti i proventi di una raccolta fondi destinata ad un progetto missionario in Rwanda

giovedì, 13 gennaio 2022, 14:43

Disagi al traffico questa mattina, intorno alle 13, alla rotatoria di Valdottavo, per un camion con rimorchio, diretto alla Mondialcarta di Diecimo, che si è ribaltato per cause ancora tutte da accertare. In ospedale l'autista. Traffico congestionato. Foto

giovedì, 13 gennaio 2022, 14:10

Illustrato il bilancio consuntivo 2021 delle attività svolte dalla polizia di stato in provincia di Lucca. A rendere noti i risultati delle operazioni il questore Alessandra Faranda Cordella in presenza del vicario del questore Mario Barbaro e di Fabio Scalisi