Questura, firmato accordo per contrastare i crimini informatici

martedì, 25 gennaio 2022, 13:07

di chiara grassini

Firmato il protocollo d'intesa tra polizia postale e delle comunicazioni per la Toscana e il gruppo A. Celli in presenza del questore di Lucca Alessandra Faranda Cordella. Si tratta di un accordo che previene e contrasta i crimini informatici sui sistemi informativi sensibili, cioè garantisce la sicurezza, denuncia gli attacchi transnazionali e nazionali e protegge dallo spionaggio industriale.



E' quanto emerso dall'incontro di questa mattina in questura dove la dottoressa Alessandra Belardini nonchè dirigente del compartimento di Firenze ha spiegato in cosa consiste il lavoro della polizia postale fornendo alcuni dati che indicano l'aumento costante dell'hackeraggio.



Secondo Belardini i reati informatici sono incrementati del 98 per cento a livello nazionale e tra i fenomeni maggiormenti diffusi l'uso sfrenato di Internet che può comportare conseguenze negative a coloro che si affacciano sulla Rete per la prima volta.

"All'interno del gruppo Celli firmiamo il protocollo d'intesa - ha affermato Mauro Celli azionista dell'omonimo gruppo che ha avviato la collaborazione con gli specialisti della polizia postale puntando sul tema sicurezza. E' un supporto per conoscere in tempo reale quali sono i nuovi attacchi online. Questo nostro accordo mi farebbe piacere che facesse da apripista per altre aziende nel territorio della provincia di Lucca"