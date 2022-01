Cronaca



Rissa... multirazziale in piazza S. Michele: arrestati due giovani e città allo sfascio

domenica, 30 gennaio 2022, 11:31

di gabriele muratori

Una violenta rissa tra alcuni giovani è avvenuta intorno alle 3 della notte tra sabato e domenica in piazza San Michele, dove è intervenuta una volante della polizia per sedarla. All'arrivo degli agenti, gli animi non si sono placati tanto che dei tre, due, un lucchese e un marocchino, hanno continuato a darsele di santa ragione, mentre il terzo si è dato alla fuga.

In un attimo di calma, gli agenti hanno richiesto l'invio di un'ambulanza per curare le ferite dei due, ma dopo pochi minuti di quiete, la rissa e ricominciata, tanto che il giovane lucchese, ha iniziato ad aggredire anche i poliziotti e a sferrare calci e pugni all'ambulanza danneggiandola.

Giunta dopo poco anche l'automedica del 118 per cercare di sedare il ragazzo, ma senza riuscirci. Dopo averlo convinto a farsi trasportare in ospedale per le medicazioni, il giovane ha però poi continuato la sua escandescenza anche in pronto soccorso, scalciando contro le attrezzature e creando caos. Lievi ferite per i poliziotti e diversi i danni all'ambulanza intervenuti. I due avventori sono stati poi arrestati ed attualmente sono in corso le indagini per identificare gli altri partecipanti alla rissa.