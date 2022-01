Cronaca



Si barrica in casa e spara due colpi con una pistola detenuta illegalmente: ferito un vigile di Lucca

mercoledì, 19 gennaio 2022, 17:56

di aldo grandi - lucia paolini

Momenti di paura a Torre del Lago, in via Bohème, dove un uomo di 44 anni, Gianluigi Ragoni, si è rifiutato di aprire ai vigili urbani che si erano recati da lui per l'applicazione di un ASO (accertamento sanitario obbligatorio) disposto dal medico. Mentre i pompieri, chiamati apposta, stavano aprendo la porta, l'uomo ha esploso due colpi di pistola calibro 22, detenuta illegalmente, attraverso l'ingresso.



Uno dei due colpi ha raggiunto un vigile del fuoco di Lucca, Marco Aurelio Filippi. Il proiettile, avendo perso forza oltrepassando la porta, è rimbalzato sul corpo del pompiere che ha riportato una contusione al costato. L'operatore si è recato in ospedale per accertamenti. Nella peggiore delle ipotesi, si tratta di una costola incrinata.



Al momento il 44enne è barricato in casa con il padre, 88 anni, ex carabiniere. Sta procedendo la polizia e inutili, fino ad ora, si sono rivelati i tentativi di far ragionare l'uomo e farlo desistere dai suoi propositi. Ha fatto sapere di avere provviste per una settimana e che non ha alcuna intenzione di uscire di casa. In passato era già stato destinatario di un paio di provvedimenti sanitari essendo una persona che, negli ultimi tempi in particolare, aveva manifestato comportamenti aggressivi e minacciosi nei confronti di alcune persone. E' stata contattata anche la sorella di Ragoni che si occupa di seguire l'anziano genitore.



E' arrivato anche l'elicottero della polizia che ha sorvolato la zona.

L'uomo, in passato, aveva lavorato presso l'ospedale S. Chiara di Pisa, ma era stato licenziato.

Foto Alfredo Scorza

Notizia in aggiornamento