Successo per la mostra dei presepi trasportabili

martedì, 11 gennaio 2022, 13:37

Al via i lavori del Consorzio 1 Toscana Nord sul Condotto Pubblico lucchese. Sono quattro lotti di lavori, per un importo complessivo di oltre 300 mila euro

martedì, 11 gennaio 2022, 12:59

La bomba risale al secondo conflitto mondiale ed è stata rinvenuta in un terreno adiacente via per Marlia traversa 1. Si attendono gli artificieri

martedì, 11 gennaio 2022, 08:37

Si tratta di un'organizzazione a delinquere, operativa sin dal 2013, con base a Lucca e contigua al clan camorristico dei Casalesi, dedita all’illecita aggiudicazione di appalti, alle frodi nelle pubbliche forniture e al riciclaggio dei relativi proventi illeciti in aziende toscane e campane

lunedì, 10 gennaio 2022, 19:16

In un periodo di crisi come questo, anche la semplice burocrazia diventa uno scoglio insormontabile, questo il problema incontrato dagli studenti del Polo Fermi-Giorgi che si trovano ora a casa e senza la possibilità di avere la Dad

lunedì, 10 gennaio 2022, 16:44

Graziano Bertoncini di Lupinaia, 61 anni, ha perso la vita oggi pomeriggio, intorno alle 14.30, in località Pastine a Castelnuovo Garfagnana, dopo essere caduto mentre potava dei rami assieme al fratello nel terreno di proprietà della famiglia

lunedì, 10 gennaio 2022, 12:47

Questa mattina un uomo ha tentato di gettarsi dalla finestra di un edificio in via Vittorio Veneto, in centro storico a Lucca, a pochi metri da piazza San Michele. Sul posto vigili del fuoco, polizia e automedica