Cronaca



Torna la tradizionale festa della befana

lunedì, 3 gennaio 2022, 09:00

Anche quest’anno il Comitato Popolare di Piazza San Francesco in collaborazione con i vigili del fuoco di Lucca e la Coop, organizza la tradizionale festa della befana che da 27 anni si svolge senza interruzioni.

Nel rispetto delle disposizioni di legge e per evitare assembramenti, la befana si realizzerà sulle mura urbane.

Quindi mercoledì 5 gennaio, la befana farà il giro delle mura con un mezzo messo a disposizione dai vigili del fuoco consegnando a tutte le bambini ed i bambini che incontrerà la tradizionale calza con i dolci.

La befana partirà alle 14,30 dal baluardo così detto “casa del boia” che si affaccia su via dei Bacchettoni per compiere un giro completo delle mura urbane in senso orario.

Verranno inoltre consegnate altre calze e gioghi ai piccoli degenti del repato pediatria dell’ospedale San Luca.