Vescovo negativo al Covid, esce dalla quarantena

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 24 gennaio 2022, 11:56

Una donna italiana di 43 anni, spinta dalla promessa di denaro, ha accettato di sposare un marocchino di 44 anni, senza tuttavia ottenere l’elargizione della somma pattuita. Entrambi sono stati denunciati

lunedì, 24 gennaio 2022, 09:29

Qualcosa agita i sonni degli Italiani in questi giorni di vigile attesa. Le nuove norme dell'infame lasciapassare verde? Le nuove ondate dei contagi? Le reazioni avverse delle punture? Le morti improvvise e le miocarditi senza correlazione? Neanche per sogno! Tutti sono in ansia per l'elezione del presidente della Repubblica...

domenica, 23 gennaio 2022, 16:15

Una festa colorata, svolta naturalmente nel pieno rispetto della normativa anti Covid. Si è tenuta oggi pomeriggio (domenica 23 gennaio) sulle Mura, davanti all’Antico Caffè, la celebrazione che la comunità romena presente in Lucchesia ha dedicato alla festa nazionale di Hora Unirii

domenica, 23 gennaio 2022, 14:03

In Toscana sono 664.247 i casi di positività al Coronavirus, 10.904 in più rispetto a ieri (4.363 confermati con tampone molecolare e 6.541 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono l'1,7% in più rispetto al totale del giorno precedente

sabato, 22 gennaio 2022, 17:19

E' morto Aldo Cicala, ex procuratore capo della Repubblica di Lucca dal 2008 al 2015. Aveva 77 anni, era malato. Era procurarore capo durante la strage di Viareggio, le indagini successive e la fase iniziale del processo di primo grado a Lucca

sabato, 22 gennaio 2022, 15:42

Un uomo di circa 30 anni, residente nell'oltreserchio, è rimasto gravemente ferito nella fine mattinata di oggi poco dopo le 13.30, a seguito di una brutta caduta in casa, riportando diversi traumi. Foto