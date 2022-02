Cronaca



Addio al brigadiere Cristiano Toni

venerdì, 4 febbraio 2022, 17:28

di daniele venturini

In sole due settimane, il comando provinciale dei carabinieri di Lucca è stato colpito da due lutti: è deceduto, infatti, alle quattro di questa notte, nella sua abitazione di Verciano, il brigadiere Cristiano Toni, assistito dai suoi famigliari.



Toni era originario di Villa di Tresana in provincia di Massa Carrara, dove risiedono ancora gli anziani genitori. Era affetto, da diverso tempo, da un tumore contro il quale ha lottato con caparbietà e dignità. Cristiano era giunto a Lucca nel 1991, proveniente dalla compagnia carainieri di Sarzana. Il sottufficiale ha prestato servizio alle stazioni carabinieri di San Lorenzo a Vaccoli, Pieve di Compito, Ponte a Moriano, all'aliquota operativa della compagnia di Lucca e ora era in servizio alla stazione carabinieri di San Concordio. Toni è stato per quattro anni in servizio all'estero, come addetto alla sicurezza di una ambasciata italiana.



Chi vi scrive ha conosciuto Cristiano Toni quando comandava il nucleo investigativo del comando provinciale dei carabinieri di Lucca, negli anni '90 del secolo scorso, e per ragioni di servizio, ci vedevamo tutti i giorni all'interno della caserma del Cortile degli Svizzeri. Per questo motivo abbiamo sempre apprezzato la sua professionalità e il suo carattere allegro.



Da diversi anni non c'è stato modo di incontrarci, però abbiamo ancora ben impresso nella mente quegli anni passati insieme. Il suo accento lunigianese simile al mio, entrambi siamo nati in Lunigiana, era per me molto divertente.



Caro Cristiano, soltanto due settimane dopo hai raggiunto nel cielo il nostro collega Reves Treglia (deceduto il 29 gennaio 2022 a Lucca), con il quale hai condiviso tanti anni di lavoro all'aliquota operativa della compagnia di Lucca. Abbraccialo forte e insieme vegliate su di noi.



La redazione della Gazzetta esprime alla moglie Natalia e al figlioletto Leonardo di 10 anni, le più sentite condoglianze.



I funerali si terranno domenica 6 febbraio presso la chiesa di Villa Tresana, alle ore 15.