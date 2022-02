Cronaca



Anpana: recuperati nel 2021 circa 300 animali tra pullus e piccoli selvatici

giovedì, 3 febbraio 2022, 09:14

Come molti sapranno, ormai da qualche anno, nel rispetto delle direttive regionali, il servizio recupero di pulli (uccelli caduti dai nidi) e piccoli selvatici abbandonati dai genitori, è affidato, nei comuni di Lucca, Capannori e Porcari, all'Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente (Anpana) Sezione di Lucca.



Dopo un inizio graduale ma sempre in crescita grazie ai suddetti Comuni che hanno pubblicizzato il servizio, durante lo scorso anno sono stati circa 300 gli animali soccorsi e trasferiti, pressochè giornalmente nel periodo "critico" maggio - settembre, al Cruma di Livorno dove sono stati svezzati, curati e rimessi in libertà. Anpana ha messo a disposizione, giornalmente, per i recuperi almeno 2-4 volontari e 3 mezzi di cui 1 allestito come mezzo di recupero e soccorso. Sono stati circa 16.000 i km percorsi dai volontari per svolgere questo utile servizio e circa un migliaio di euro è stata la somma spesa, carburante escluso, solo per i pedaggi autostradali.



Come negli anni passati i volatili hanno coperto oltre il 90% dei recuperi ma non sono mancati piccoli caprioli, volpi e cinghiali nati da pochi giorni, ma rimasti orfani, spesso trovati vaganti lungo le strade. Chi fosse interessato, purchè maggiorenne, a dare una mano in questa attività di volontariato, può contattare, senza impegno, il 366/2780347. Nella speranza che, quest'anno, anche altri comuni della Piana aderiscano a questa iniziativa, Vi aspettiamo numerosi nella famiglia di Anpana Lucca.