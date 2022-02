Cronaca



Il comune di Lucca aderisce alla giornata contro la violenza al personale sanitario

mercoledì, 2 febbraio 2022, 09:20

Aggressione al personale sanitario: il comune di Lucca aderisce alla giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari

Lo ha stabilito il consiglio comunale all'unanimità: la proposta, infatti, è stata portata nell'aula consiliare dai consiglieri Roberto Guidotti e Cristina Petretti per poi diventare impegno comune di tutti.

"In questi ultimi giorni - spiega la nota - stiamo assistendo a una impressionante escalation di episodi di violenza a danno del personale sanitario in particolare infermieristico, la prima interfaccia per chi arriva in una struttura ospedaliera. Per sensibilizzare sull'argomento e fare la nostra parte come amministrazione pubblica, abbiamo deciso di far aderire convintamente il Comune di Lucca alla giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari.

Aggressioni non solo verbali, ma anche fisiche. Medici e infermieri considerati eroi nella prima fase pandemica sono diventati oggi bersaglio di cittadini esasperati da una sanità sempre più in difficoltà. Secondo l'INAIL le aggressioni a danno del personale infermieristico sono più di 5mila l'anno (ma i numeri reali sono molti di più) ovvero 13/14 al giorno: il 75 per cento è rappresentato da donne".

"Gli eventi di violenza si verificano più frequentemente nei servizi di emergenza/urgenza, nelle strutture psichiatriche, nei luoghi di attesa nei servizi di continuità assistenziale - continua la nota -. Qualunque operatore sanitario può essere vittima di atti di violenza, ma sicuramente medici, infermieri, OSS sono quelli a più alto rischio perché sono a contatto diretto con il paziente e devono gestire una condizione in cui la componente emotiva è molto presente sia per il paziente che per i familiari. Altri fattori poi possono contribuire ad aumentare gli atti violenti: le lunghe attese nelle zone di emergenza; il personale sanitario sempre più carente; l'aumento e diffusione di consumo di alcol e droga; la mancata formazione del personale nel riconoscimento e controllo dei comportamenti aggressivi; l'inadeguatezza delle strutture sanitarie. Tutte condizioni accentuate e aggravate dalla condizione pandemica".

"Il 12 marzo - concludono i consiglieri - sarà la giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari. Lo ha stabilito il decreto firmato dal ministro Speranza, dell'Istruzione Bianchi e dell'Università e Ricerca Messa che cita "alle amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con gli enti e gli organismi interessati, spetta in occasione con la giornata organizzare iniziative di comunicazione per promuovere una cultura che condanni ogni forma di violenza nei confronti dei lavoratori della sanità". La giornata è prevista dalla legge e si celebra lo stesso giorno della giornata europea promossa dal consiglio degli ordini dei medici europei: quest'anno anche Lucca farà la sua parte. Questo argomento deve diventare patrimonio di tutti per fare luce su questo fenomeno e fare tutto il possibile per arginarlo".