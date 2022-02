Cronaca



Incidente stradale sul viale Europa. Tre ragazze in ospedale

giovedì, 10 febbraio 2022, 08:52

di gabriele muratori

Un incidente stradale tra due vetture è avvenuto nella serata di ieri verso le ore 21 sul viale Europa a San Concordio, dove nel violento impatto tre ragazze sono rimaste ferite.

Contattato Il 112 dai passanti, sono accorsi i vigili del fuoco per estrarre le tre donne dagli abitacoli delle due auto, e giunte un'ambulanza della croce verde di Lucca e della croce rossa italiana assieme all'automedica del Campo di Marte.

Due delle tre giovani ragazze, tutte sui vent'anni, sono state trasportate all'ospedale San Luca in codice giallo, mentre la terza, la più grave, è stata invece trasferita direttamente all'ospedale di Cisanello in codice rosso per dinamica per un grave trauma cranico.

Intervenuta anche una pattuglia della polizia municipale per far defluire il traffico e ricostruire le dinamiche dell'incidente.

Foto Flavio Torrini