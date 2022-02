Cronaca



La Corda del Dragopardo

lunedì, 7 febbraio 2022, 19:10

di marina mascetti

«Obbedisci perché speri che finisca, ma non finirà mai proprio perché obbedisci». Nonostante due anni di promesse mai mantenute qualcuno ancora ci casca. Lasciamo perdere i vaccini che dovevano garantire l'immunità... (si è visto). Pensiamo all'infame lasciapassare verde: è solo l'ultima trovata del solito divide et impera: crea problemi inesistenti ed evita che la gente pensi a quelli dell'economia italiana e delle piccole imprese, che il Dragopardo vuole azzerare assieme ai suoi compagnucci.

Si chiama «Abuso della credulità popolare».Facciamo un esempio semplice: i ristoratori.

A partire dal 2020 hanno affrontato spese sempre più assurde per obbedire, sperando che poi li lasciassero lavorare in pace. Nessuno si è opposto al Green Pass, nemmeno quando è uscito quello «rinforzato», e i più collaborazionisti hanno addirittura chiesto di applicarlo!

1 - Distanziamento dei tavoli e paratie di perspex

2 - Disinfettanti e termometro

3 - Menu col codice QR

4 - Chiusura alle 18 e coprifuoco perché a quell'ora arriva il virus

5 - Consegna a domicilio (meglio che niente)

6 - Attesa dei «poderosi ristori» del governo

7 - Tavoli all'esterno con riscaldamento per evitare il green pass

8 - Apartheid totale per chi non ha il green pass

Risultato? Spese inutili per adeguarsi; crollo verticale dei guadagni; migliaia di ristoranti chiusi per sempre, licenziamenti, zero 'ristori'. E adesso sperano che col lasciapassare rinforzato si torni alla «normalità»? La gente è talmente terrorizzata da Omicron che non ci va nemmeno con quello, e i ristoranti sono deserti.

Nemmeno la Gestapo tedesca, la Stasi della Germania dell'Est o il KGB sovietico hanno mai chiesto i documenti a chi andava al cinema o al ristorante. L'Italia, affetta dalla sindrome di Tafazzi, è riuscita a fare di peggio.

Benedetta Rossi nella sua lettera apparsa su queste pagine ha proposto uno sciopero dei consumatori: «Devo mostrare un documento per comprare una pentola? La ordinerò su Amazon, così imparate e fallirete». In Francia i cittadini hanno organizzato dei picnic davanti ai ristoranti che non li lasciavano entrare: «Possiamo fare benissimo a meno di voi».

Ristoratori e commercianti finiranno cornuti e mazziati: dopo aver obbedito falliranno lo stesso, e verranno sostituiti dalle consegne a domicilio e dall'e-commerce, nelle mani dei soliti colossi del web. Che poi è lo scopo finale di tutta l'operazione.

«Ognun per sé e Dio per tutti» è il motto dei cittadini/sudditi, convinti che tocchi sempre e solo agli altri, senza capire che prima o poi toccherà anche a loro. Per ora sono stati colpiti i titolari di ristoranti, negozi e concessioni balneari, tutti noti capitalisti ed evasori fiscali. Molti pensano che costoro abbiano guadagnato milioni negli anni passati, e quindi chissenefrega se la pacchia è finita. Senza comprendere che presto finirà anche per loro, perché si è già innescato un effetto domino che li travolgerà.

Lenin disse: "I capitalisti ci venderanno la corda con la quale li impiccheremo". Le parti si sono invertite: gli Italiani hanno comprato dal Dragopardo il Green Pass, da lui venduto come àncora di salvezza. Invece è la corda con la quale sta strangolando l'economia italiana, con l'attiva collaborazione delle sue vittime.

Gli Italiani non capiscono che il lasciapassare verde è l'anticamera del controllo totale. Con la scusa della salute e del "Passaporto vaccinale" si vuole approdare alla "Identità digitale", nella quale saranno raccolti tutti i dati personali, legali, medici e fiscali, conto corrente. L'identità digitale presto sarà indispensabile anche per navigare su Internet – così chi guarda informazione non allineata verrà 'bannato" (già ora è noto e schedato). Il Gulag digitale: o righi dritto o ti cancelliamo dalla società.

P.S.: Fin dal 2015 Bill Gates parlava di Identità Digitale: cercate sul web ID2020, sponsors Gavi Alliance e Microsoft: nessuna correlazione. Nel settembre del 2019 l'Unione Europea assieme all'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) tenne un Global Vaccination Summit, per diffondere i vaccini in tutto il mondo: nessuna correlazione. Seguì il celebre e profetico Event 201 del 18 ottobre del 2019, l'esercitazione su una futura pandemia, organizzato dal Johns Hopkins Center for Health Security, dal World Economic Forum a Davos di Schwab e la Bill & Melinda Gates Foundation: nessuna correlazione.