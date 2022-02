Lucca 2200 anni di storia: torna l'appuntamento che accompagna i cittadini alla scoperta della storia lucchese

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 4 febbraio 2022, 18:09

Oggi intorno alle 13 gli agenti delle Volanti della questura di Lucca hanno arrestato un uomo per violenza a pubblico ufficiale

venerdì, 4 febbraio 2022, 17:28

In sole due settimane, il comando provinciale dei carabinieri di Lucca è stato colpito da due lutti: è deceduto, infatti, alle quattro di questa notte, nella sua abitazione di Verciano, il brigadiere Cristiano Toni, assistito dai suoi famigliari

venerdì, 4 febbraio 2022, 13:28

Lo stesso uomo arrestato ieri per truffa, stamattina è stato colpito da un altro ordine restrittivo per sfruttamento della prostituzione: dalle indagini è emerso, infatti, che sfruttava la prostituzione di una giovane ragazza di 20 anni residente nel nord Italia

venerdì, 4 febbraio 2022, 12:48

Diventa sempre più partecipato ed importante il “sabato dell’ambiente” del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord: l’iniziativa che, ogni ultimo sabato del mese, vede decine e decine di volontari impegnati a fianco dell’ente consortile, su tantissimi corsi d’acqua del comprensorio di competenza, per la sicurezza idraulica ed ambientale del territorio

venerdì, 4 febbraio 2022, 11:51

Arrestato un cittadino italiano di 46 anni per truffa e sostituzione di persona ai danni di società finanziarie e concessionarie di auto: è stato rintracciato nella giornata di ieri da personale della squadra mobile di Lucca

giovedì, 3 febbraio 2022, 14:47

Sei tablet di ultima generazione sono stati donati dall’azienda AKC Advanced Knowledge Consulting, che ha sede in via Nicola Farnesi a Lucca, all’unità operativa Professioni Sanitarie della Riabilitazione e in particolare al personale che opera all’interno della UFSMIA di Lucca