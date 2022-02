Cronaca



L'ultimo saluto a Rebecca Cucchi

mercoledì, 2 febbraio 2022, 18:29

di chiara grassini

Il silenzio, gli sguardi pieni di lacrime e voci che sussurrano parole di dolore e di commozione. Poi l'arrivo del carro funebre e un applauso per ricordare Rebecca Cucchi, volata in cielo e che non tornerà più. Tanti gli amici che si sono uniti attorno ai familiari per esprimere vicinanza e affetto. "Mancano tutti quei tuoi particolari", "Continueremo a vivere con gioia sicuri che un giorno ci vedremo", "Ovunque tu sarai sempre con me", "Insieme a te è volato in cielo un pezzo del nostro cuore" sono stati i messaggi rivolti alla giovane mentre la bara viene portata all'altare.

Il coro canta "Eccomi signore" e il parroco celebra la messa - presso il circolo di Balbano poiché la chiesa è inagibile - senza nascondere il proprio dispiacere rivolgendosi a Rebecca. Come se in quell'istante si fosse instaurato un dialogo tra il prete e la defunta.

"Che cos'è un fiore? Sapete perché ci sono tanti fiori? - ha detto il prete durante l'omelia. E' il seme della resurrezione".

Il dolore, la commozione e la perdita di una figlia da un lato, un palloncino bianco a forma di cuore dall'altro simbolo di amore e purezza di una giovane vita spezzata da un tragico incidente. Durante la benedizione i pianti che fanno eco, giovani che si stringono in un lungo abbraccio per incoraggiarsi a vicenda e lacrime che non riescono a colmare il vuoto.

Sulle note musicali dei Modà e di Eros Ramazzotti sono stati fatti volare quei palloncini bianchi che prima assumevano la forma di cuore. Forse per mostrare ancora una volta a Rebecca che non si sentirà mai sola perché tutto il paese le dimostra affetto. Insieme ai palloncini hanno spiccato il volo anche le colombe bianche, poi l'addio definitivo verso il cimitero.