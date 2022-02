Cronaca



Scontro tra un'auto e uno scooter sulla via Sarzanese

sabato, 5 febbraio 2022, 18:51

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi sulla via Sarzanese nei pressi del grande magazzino Globo: uno scooter è finito a terra nello scontro con un'autovettura, una Peugeot 307. Sul posto un'ambulanza della Croce Verde di Lucca che ha soccorso il conducente del motoveicolo e lo ha trasferito al pronto soccorso dell'ospedale San Luca, fortunatamente non in gravi condizioni. Traffico rallentato fino a quando non sono stati rimossi i mezzi coinvolti.

Foto Ciprian Gheorghita