Siglato il protocollo d'intesa tra la guardia di finanza e la società italiana di statistica

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 3 febbraio 2022, 14:47

Sei tablet di ultima generazione sono stati donati dall’azienda AKC Advanced Knowledge Consulting, che ha sede in via Nicola Farnesi a Lucca, all’unità operativa Professioni Sanitarie della Riabilitazione e in particolare al personale che opera all’interno della UFSMIA di Lucca

giovedì, 3 febbraio 2022, 11:24

La carenza di sangue in Toscana potrebbe mettere a rischio le terapie dei pazienti talassemici, circa 110 in regione. Per questo motivo è necessario tornare a donare al più presto, sensibilizzando anche chi gode di buona salute e non si è ancora offerto volontario.

giovedì, 3 febbraio 2022, 11:02

Un progetto di una nuova griglia automatica sul Pubblico Condotto, nella parte subito a nord della Città, per evitare finalmente che i rifiuti e il materiale vegetale di risulta, presenti nel canale, arrivino fino al Centro storico e per risolvere il problema del brutto spettacolo degli accumuli dei rifiuti sulla...

giovedì, 3 febbraio 2022, 09:14

Come molti sapranno, ormai da qualche anno, nel rispetto delle direttive regionali, il servizio recupero di pulli (uccelli caduti dai nidi) e piccoli selvatici abbandonati dai genitori, è affidato, nei comuni di Lucca, Capannori e Porcari, all'Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente (Anpana) Sezione di Lucca

mercoledì, 2 febbraio 2022, 19:03

In esposizione perenne presso la sede centrale e la succursale dell’Istituto Pertini le due targhe donate dall’ANPI. Affisse due targhe dell’ANPI di Lucca per rinnovare l’impegno contro il razzismo ed il fascismo: “Questo Istituto ripudia il razzismo ed il fascismo”

mercoledì, 2 febbraio 2022, 18:29

Il silenzio, gli sguardi pieni di lacrime e voci che sussurrano parole di dolore e di commozione. Poi l'arrivo del carro funebre e un applauso per ricordare Rebecca Cucchi, volata in cielo e che non tornerà più