Svegliati nella notte da una scossa di terremoto

domenica, 6 febbraio 2022, 08:31

Una forte scossa di terremoto ha svegliato nella notte attorno alle 2.35 molti cittadini lucchesi, sia nel centro storico che fuori dalle Mura e in tutta la provincia e non solo.

Come confermato dall' Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il terremoto è stato di magnitudo tra 3.5 e 4, con epicentro in Versilia tra Torre del Lago e Viareggio, ad una profondità di 8km.Molti cittadini anche del centro storico che già dormivano sono stati svegliati di soprassalto dalla scossa che è stata nitidamente avvertita anche a Capannori, a S.Leonardo in Treponzio, a Marlia, ad Altopascio, a Pisa, a La Spazia, a Massa, a Viareggio, a Forte dei Marmi, a Pietrasanta, a Montignoso, a Pistoia, come si legge dai commenti lasciati sul profilo Twitter dell'INGV sotto al tweet che annunciava il terremoto. Al momento non si hanno notizie di danni a cose o a persone.

