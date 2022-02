Cronaca



Truffatore finisce nei guai anche per sfruttamento della prostituzione

venerdì, 4 febbraio 2022, 13:28

Lo stesso uomo arrestato ieri per truffa, stamattina è stato colpito da un altro ordine restrittivo per sfruttamento della prostituzione: dalle indagini è emreso, infatti, che sfruttava la prostituzione di una giovane ragazza di 20 anni residente nel nord Italia, inserendo un annuncio su vari siti e proponendo la giovane ragazza per prestazione sessuali da sola oppure in “tre” ovvero anche con la partecipazione, solo attiva, dell’arrestato. Gli annunci, abbastanza particolari, indicano la coppia come “Zio e Nipote” che si proponevano per delle prestazioni sessuali ad un prezzo che, in gergo, indicavano nelle telefonate “di 500 rose” per una prestazione e “1.500 rose” per l’intera nottata.

Per i fatti sopra illustrati il G.I.P. presso il Tribunale di Roma, ultimo luogo dove è avvenuta l’ultima prestazione sessuale della ragazza, ha emesso analoga misura degli arresti domiciliari per il reato di sfruttamento/favoreggiamento della prostituzione ai danni della giovane ragazza.